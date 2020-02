TRAGEDIE URIASA in lumea sportului! Un fost jucator de rugby a murit alaturi de fosta sotie si cei trei copii! Barbatul ar fi planuit totul

Fostul jucator de rugby se afla in aceeasi masina cu sotia, de care se despartise de un an si cei 3 copii ai lor, care aveau varstele cuprinse intre 3 si 6 ani, dupa ce masina in care se aflau a luat foc.

Politia a deschis o ancheta, insa detaliile sunt cutremuratoare. Conform presei australiene, fostul jucator de rugby ar fi fost autorul incendiului. Acesta a turnat benzina pe masina si ar fi incendiat-o intentionat. Fosta lui sotie a decedat la spital, insa martorii au declarat ca femeia a iesit din masina tipand: "A turnat benzina pe mine! Salvati-mi copiii!"

Sportivul ar s-ar fi ranit singur cu o arma alba deoarece a fost gasit langa masina cu o rana pe care si-ar fi provocat-o intentionat.

We've learned more horrifying details about Rowan Baxter, the man who murdered his wife and three children in a car fire in Queensland yesterday. | @GeorgiHill10 pic.twitter.com/GvhoH5PXIY