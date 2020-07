World Rugby vrea sa le interzica femeilor TRANSGENDER participarea in cadrul competitiilor! Motivele STIINTIFICE din spatele deciziei

Cupa Mondiala de Rugby este programata pentru anul 2021 si se va desfasura in Noua Zeelanda.

Inaintea Cupei Mondiale din 2021, World Rugby (n.r. echivalentul FIFA din rugby) a decis sa desfasoare un studiu prin care sa analizeze daca este echitabil pentru competitie ca femeile transgender sa aiba dreptul de a evolua in varianta feminina a turneului. De altfel, dezbaterea pe subiect a fost una indelungata, iar opiniile stiintifice contrare i-au determinat pe cei de la World Rugby sa angajeze o echipa de cercetatori care sa analizeze toate aspectele problemei sa faca lumina in acest caz.

Englezii de la The Guardian au reusit sa intre in posesia unei schite a documentului prin care se vor prezenta concluziile studiului, iar informatiile sunt surprinzatoare!

In urma cercetarii, a reiesit faptul ca prezenta sportivelor transgender pune in pericol integritatea corporala a celorlalte jucatoare, pentru ca riscul de accidentare in cazul unui contact fizic dur intre femeie transgender si una care nu a trecut prin acest proces este cu pana la 30% mai mare pentru aceasta din urma decat in cazul in care s-ar fi ciocnit cu o jucatoare care sa nu fie transgender!

Conform regulilor aflate in vigoare in prezent, este permisa participarea sportivelor transgender care au trecut prin pubertate ca barbati, dar nu fara o conditie esentiala. Acestea au obligatia de a-si scadea prin tratament nivelul testosteronului cu minim 12 luni inaintea competitiei. World Rugby a ajuns, insa, la concluzia ca acest tip de tratament nu este suficient. Drept urmare, femeile transgender nu vor mai putea concura cu cele care nu au trecut prin faza de tranzitie!

Conform cercetarii, sportivele nascute cu sex masculin sunt cu pana la 50% mai puternice, 40% mai grele si 15% mai rapide decat jucatoarele care s-au nascut cu sex feminin. De asemenea, tratamentele de reducere a nivelului testosteronului nu sunt atat de eficiente precum se credea anterior acestei cercetari, pentru ca ele contribuie doar la o mica diminuare a puterii. Structura osoasa si volumul masei musculare nu au de suferit in urma acestor tratamente.

In schimb, barbatii transgender pot evolua in competitia masculina, insa doar pe propria raspundere.

World Rugby sustine ca si-ar putea schimba pozitia cu privire la acest subiect daca cercetarile ulterioare vor reliefa alte rezultate. De asemenea, organizatia incurajeaza femeile transgender sa practice rugby-ul, insa momentan nu exista dovezi stiintifice in baza carora participarea lor la competitii sa nu reprezinte un pericol pentru femeile care nu au trecut prin procesul de tranzitie.