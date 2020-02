DEZASTRU! Nationala Romaniei de rugby pierde la un scor RUSINOS cu Portugalia, echipa nou promovata din esalonul al treilea valoric

Romania a intalnit Portugalia in al doilea meci al editiei 2020 din Rugby Europe Championship.

Dupa infrangerea cu 41-13 contra Georgiei, din prima etapa, unde lotul echipei noastre a fost grav afectat de un virus gripal (Romania a jucat tot meciul cu un singur pilier dreapta), "Stejarii" au pierdut si in Portugalia.

"Lusitanii" au facut un meci mare la Lisabona, iar dupa ce au fost condusi cu 6-0, au marcat la foc automat si au stabilit scorul pauzei: 17-6.

Imediat dupa pauza, portughezii au mai marcat un eseu si au dominat intrega parte secunda, reusind sa se impuna cu 22-11.

Portugalia a promovat anul acesta in Rugby Europe Championship (al doilea esalon valoric al Europei), dupa ce a disputat un baraj cu Germania. Anterior acestui meci, in intalnirile directe, 24 la numar, Romania a castigat de 21 de ori. Ultima oara cand lusitanii au reusit sa se impuna contra "Stejarilor" in 2009, scor 21-22, cand eseul victoriei a fost marcat in ultimele minute.

Amintim ca Romania a ratat pentru prima oara calificarea la Cupa Mondiala de Rugby care s-a disputat in Japonia, din cauza faptului ca a folosit jucatori fara drept de joc. Dupa dezastrul de anul trecut, la carma nationalei a fost numit antrenor englezul Andy Robison, care a fost in staff-ul Angliei in 2003, cand "Trandafirii" au castigat Cupa Mondiala.

Romania se afla pe ultima pozitie in Rugby Europe Championship, cu 0 puncte. Urmatoarea partida se va disputa pe 22 februarie, la Botosani, contra Spaniei.