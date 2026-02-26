Gigi Becali, patronul lui FCSB, i-a ironizat pe Denis Alibec și pe Dennis Politic după victoria obținută de campioana en-titre în etapa weekendului trecut în fața lui Metaloglobus.

Iar Denis Alibec, care a fost cedat în această iarnă de FCSB la Farul Constanța, i-a răspuns lui Becali în stil caracteristic.

”Am văzut și eu (n.r. ce a spus Gigi Becali), zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... Eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi”, a spus Alibec la conferința de presă.

Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec. Cum l-a numit patronul lui FCSB pe jucătorul Farului

Gigi Becali a reacționat după declarațiile lui Alibec și a dat de înțeles că nu s-a supărat pe fostul jucător de la FCSB.

”Zice și el, e copil și el. Zice și el, ce dacă? Nu e o reacție obraznică, doar spune și el. Alibec e cuminte omul”, a spus Gigi Becali pentru Pro TV și Sport.ro.

FCSB, la limita play-off-ului. Cum arată clasamentul Superligii

FCSB a bifat doar 12 victorii în 28 de etape, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și nouă înfrângeri. Campioana se află pe locul 7 în clasament cu 43 de puncte, fiind la trei lungimi în spatele locului 6 ocupat de FC Argeș.

Gruparea lui Charalambous are două partide cruciale de disputat în finalul sezonului regulat: cu UTA (duminică, 1 martie, de la 21:00) la Arad și cu ”U” Cluj la București în weekendul 7-8 (data exactă încă nu a fost stabilită).