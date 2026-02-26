LIVE TEXT Andrei Ionuț Radu vs Răzvan Lucescu în play-off, duel românesc în Celta Vigo - PAOK Salonic! Coșmar pentru greci
În meciul tur, spaniolii s-au impus cu 2-1 pe Toumba.
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Celta Vigo și PAOK Salonic se întâlnesc în manșa secundă a play-off-ului pentru optimile Europa League, după 2-1 pentru spanioli în turul de pe Toumba.
Răzvan Lucescu, în fața unui coșmar la meciul cu Celta Vigo. Pe cine e nevoit să trimită în teren
Opțiunile pentru flancurile ofensivei sunt extrem de limitate pentru echipa din Grecia. Taison nu face parte din lot, Andrija Zivkovic este suspendat, în timp ce Dimitrios Pelkas, Kiril Despodov și Giannis Konstantelias suferă de accidentări.
Deși Luka Ivanusec și-a reluat antrenamentele, el nu figurează pe lista pentru cupele europene. Astfel, singurele variante de extremă veritabilă pe care Răzvan Lucescu le are la dispoziție sunt tinerii Hatsidis și Berdos.
Acest context restrâns îl obligă pe Lucescu să caute alternative tactice. PAOK ar putea începe cu doi atacanți, într-un modul 4-4-2, sistem testat pe finalul partidei recente cu AEL. De asemenea, presa din grecia scrie că există și opțiunea mai puțin obișnuită a unui sistem 3-5-2. Dacă se va menține așezarea clasică, jucători precum Keni sau Sanches ar putea fi reprofilați pe bandă, deși aceasta nu este poziția lor naturală.
În zona centrală a atacului lucrurile sunt mai clare. Christos Zafeiris va evolua, foarte probabil, în spatele lui Giorgos Giakoumakis. Atacantul grec revine în lot după ce a lipsit din cauza unei suspendări în partida precedentă. O altă veste importantă este prezența fizică a lui Răzvan Lucescu pe banca de rezerve, după ce la meciul european anterior a fost constrâns să urmărească echipa din tribune.
Spaniolii se tem că Andrei Ionuț Radu este ieșit din formă
În prima parte a sezonului, portarul român Andrei Ionuț Radu era lăudat după fiecare meci pentru evoluțiile sale de marile publicații iberice.
Situația s-a schimbat din iarnă. Spaniolii susțin că Radu se află în regres, iar semnele nu ar fi prea bune pentru portarul cu cele mai mari șanse să fie titular împotriva Turciei la barajul din luna martie.
Concret, jurnaliștii din Spania sunt de părere că Radu primește prea multe goluri raportat la numărul ocaziilor avute de adversari.
”Portarul lui Celta a încasat nouă goluri și a reușit șase parade în ultimele șapte meciuri ale echipei din Vigo, formație căreia adversarii i-au șutat foarte puțin.
Dacă cel mai bun jucător al echipei este portarul, chiar și atunci când echipa câștigă, se spune de obicei că este un semn rău. În ultimele partide, portarul lui Celta, Ionuț Radu, nu a avut ocazia să confirme această zicală, deoarece Celta Vigo reușește să își împiedice adversarii să șuteze prea mult la poartă. Poate din cauza lipsei de activitate, randamentul goalkeeperului pare să fi scăzut, atingând mai puține mingi decât ar fi recomandabil într-un meci.
În ultimele șapte meciuri, românul a adunat șase parade și nouă goluri primite, un raport deloc obișnuit în fotbalul profesionist. Adversarii trag puțin la poarta Celtei, dar marchează mult”, au scris spaniolii de la Atlantico.
