LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Celta Vigo și PAOK Salonic se întâlnesc în manșa secundă a play-off-ului pentru optimile Europa League, după 2-1 pentru spanioli în turul de pe Toumba.

Răzvan Lucescu, în fața unui coșmar la meciul cu Celta Vigo. Pe cine e nevoit să trimită în teren

Opțiunile pentru flancurile ofensivei sunt extrem de limitate pentru echipa din Grecia. Taison nu face parte din lot, Andrija Zivkovic este suspendat, în timp ce Dimitrios Pelkas, Kiril Despodov și Giannis Konstantelias suferă de accidentări.

Deși Luka Ivanusec și-a reluat antrenamentele, el nu figurează pe lista pentru cupele europene. Astfel, singurele variante de extremă veritabilă pe care Răzvan Lucescu le are la dispoziție sunt tinerii Hatsidis și Berdos.

Acest context restrâns îl obligă pe Lucescu să caute alternative tactice. PAOK ar putea începe cu doi atacanți, într-un modul 4-4-2, sistem testat pe finalul partidei recente cu AEL. De asemenea, presa din grecia scrie că există și opțiunea mai puțin obișnuită a unui sistem 3-5-2. Dacă se va menține așezarea clasică, jucători precum Keni sau Sanches ar putea fi reprofilați pe bandă, deși aceasta nu este poziția lor naturală.

În zona centrală a atacului lucrurile sunt mai clare. Christos Zafeiris va evolua, foarte probabil, în spatele lui Giorgos Giakoumakis. Atacantul grec revine în lot după ce a lipsit din cauza unei suspendări în partida precedentă. O altă veste importantă este prezența fizică a lui Răzvan Lucescu pe banca de rezerve, după ce la meciul european anterior a fost constrâns să urmărească echipa din tribune.

Spaniolii se tem că Andrei Ionuț Radu este ieșit din formă