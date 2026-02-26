LIVE TEXT Andrei Ionuț Radu vs Răzvan Lucescu în play-off, duel românesc în Celta Vigo - PAOK Salonic! Coșmar pentru greci

Andrei Ionuț Radu vs Răzvan Lucescu în play-off, duel românesc în Celta Vigo - PAOK Salonic! Coșmar pentru greci Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În meciul tur, spaniolii s-au impus cu 2-1 pe Toumba.

TAGS:
Razvan LucescuAndrei Ionut RaduIonut RaduAndrei RaduCelta VigoPAOK Salonic
Din articol

Celta Vigo - PAOK Salonic (în tur, 2-1)

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Celta Vigo și PAOK Salonic se întâlnesc în manșa secundă a play-off-ului pentru optimile Europa League, după 2-1 pentru spanioli în turul de pe Toumba.

Răzvan Lucescu, în fața unui coșmar la meciul cu Celta Vigo. Pe cine e nevoit să trimită în teren

Opțiunile pentru flancurile ofensivei sunt extrem de limitate pentru echipa din Grecia. Taison nu face parte din lot, Andrija Zivkovic este suspendat, în timp ce Dimitrios Pelkas, Kiril Despodov și Giannis Konstantelias suferă de accidentări.

Deși Luka Ivanusec și-a reluat antrenamentele, el nu figurează pe lista pentru cupele europene. Astfel, singurele variante de extremă veritabilă pe care Răzvan Lucescu le are la dispoziție sunt tinerii Hatsidis și Berdos.

Acest context restrâns îl obligă pe Lucescu să caute alternative tactice. PAOK ar putea începe cu doi atacanți, într-un modul 4-4-2, sistem testat pe finalul partidei recente cu AEL. De asemenea, presa din grecia scrie că există și opțiunea mai puțin obișnuită a unui sistem 3-5-2. Dacă se va menține așezarea clasică, jucători precum Keni sau Sanches ar putea fi reprofilați pe bandă, deși aceasta nu este poziția lor naturală.

În zona centrală a atacului lucrurile sunt mai clare. Christos Zafeiris va evolua, foarte probabil, în spatele lui Giorgos Giakoumakis. Atacantul grec revine în lot după ce a lipsit din cauza unei suspendări în partida precedentă. O altă veste importantă este prezența fizică a lui Răzvan Lucescu pe banca de rezerve, după ce la meciul european anterior a fost constrâns să urmărească echipa din tribune.

Spaniolii se tem că Andrei Ionuț Radu este ieșit din formă

În prima parte a sezonului, portarul român Andrei Ionuț Radu era lăudat după fiecare meci pentru evoluțiile sale de marile publicații iberice.

Situația s-a schimbat din iarnă. Spaniolii susțin că Radu se află în regres, iar semnele nu ar fi prea bune pentru portarul cu cele mai mari șanse să fie titular împotriva Turciei la barajul din luna martie.

Concret, jurnaliștii din Spania sunt de părere că Radu primește prea multe goluri raportat la numărul ocaziilor avute de adversari.

”Portarul lui Celta a încasat nouă goluri și a reușit șase parade în ultimele șapte meciuri ale echipei din Vigo, formație căreia adversarii i-au șutat foarte puțin.

Dacă cel mai bun jucător al echipei este portarul, chiar și atunci când echipa câștigă, se spune de obicei că este un semn rău. În ultimele partide, portarul lui Celta, Ionuț Radu, nu a avut ocazia să confirme această zicală, deoarece Celta Vigo reușește să își împiedice adversarii să șuteze prea mult la poartă. Poate din cauza lipsei de activitate, randamentul goalkeeperului pare să fi scăzut, atingând mai puține mingi decât ar fi recomandabil într-un meci.

În ultimele șapte meciuri, românul a adunat șase parade și nouă goluri primite, un raport deloc obișnuit în fotbalul profesionist. Adversarii trag puțin la poarta Celtei, dar marchează mult”, au scris spaniolii de la Atlantico.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ștefan Chirilă, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a marcat primul său gol în Champions League! Execuție superbă
Ștefan Chirilă, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a marcat primul său gol în Champions League! Execuție superbă
ULTIMELE STIRI
„Neantrenatul” Tsitsipas iese din top 40 ATP, după 7 ani, dar se preocupă să îl critice pe fostul antrenor, Ivanisevic. Cum l-a numit
„Neantrenatul” Tsitsipas iese din top 40 ATP, după 7 ani, dar se preocupă să îl critice pe fostul antrenor, Ivanisevic. Cum l-a numit
Doar România lipsește! Ferencvaros, Ludogoreț, Steaua Roșie, Panathinaikos, Dinamo Zagreb sau Fenerbahce luptă pentru calificarea în optimi
Doar România lipsește! Ferencvaros, Ludogoreț, Steaua Roșie, Panathinaikos, Dinamo Zagreb sau Fenerbahce luptă pentru calificarea în optimi
Gigi Becali a scos din buzunare 1.620.000 de euro pentru a întări echipa
Gigi Becali a scos din buzunare 1.620.000 de euro pentru a întări echipa
Pasiunea ascunsă a noului ambasador SUA în România: legătura strânsă pe care diplomatul o are cu sportul
Pasiunea ascunsă a noului ambasador SUA în România: legătura strânsă pe care diplomatul o are cu sportul
Chelsea a oficializat mutarea așteptată de trei ani! Lovitură de zeci de milioane de euro
Chelsea a oficializat mutarea așteptată de trei ani! Lovitură de zeci de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”

Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a scos din buzunare 1.620.000 de euro pentru a întări echipa
Gigi Becali a scos din buzunare 1.620.000 de euro pentru a întări echipa
Eddy Gnahore a vorbit despre viitorul său în tricoul lui Dinamo: „Dacă plec, merg în străinătate”
Eddy Gnahore a vorbit despre viitorul său în tricoul lui Dinamo: „Dacă plec, merg în străinătate”
Dialog ireal între Gigi Becali și Inteligența Artificială. Ce l-a scos din sărite pe patronul FCSB
Dialog ireal între Gigi Becali și Inteligența Artificială. Ce l-a scos din sărite pe patronul FCSB
Se bucură că pierde? Zverev, lovitura săptămânii și „liber” să părăsească „focarul” de violență dintre poliție și cartel, în Mexic
Se bucură că pierde? Zverev, lovitura săptămânii și „liber” să părăsească „focarul” de violență dintre poliție și cartel, în Mexic
Doar România lipsește! Ferencvaros, Ludogoreț, Steaua Roșie, Panathinaikos, Dinamo Zagreb sau Fenerbahce luptă pentru calificarea în optimi
Doar România lipsește! Ferencvaros, Ludogoreț, Steaua Roșie, Panathinaikos, Dinamo Zagreb sau Fenerbahce luptă pentru calificarea în optimi
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Surprize, surprize în FA Cup, LIVE pe Pro Arena și VOYO! Ce s-a întâmplat cu portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Bournemouth în optimile de finală
Surprize, surprize în FA Cup, LIVE pe Pro Arena și VOYO! Ce s-a întâmplat cu portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Bournemouth în optimile de finală
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!