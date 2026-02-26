Ionuț Radu (28 de ani) a menținut poarta intactă în partida Celta Vigo - PAOK Salonic 1-0, duel contând pentru returul din play-off-ul pentru optimile Europa League.
Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - PAOK Salonic 1-0
Echipa portarului naționalei României s-a calificat în detrimentul formației antrenate de Răzvan Lucescu. Celta Vigo s-a impus și în tur. Scorul a fost atunci 2-1.
Chiar dacă partida strict pe tabela de marcaj a fost echilibrată, Ionuț Radu a avut un meci ușor. Elevii lui Răzvan Lucescu nu au putut să trimită niciun șut pe spațiul porții apărate de Radu.
Aproape o reeditare a meciului din tur pentru Radu
În contextul în care nu a avut intervenții decisive, portalul SofaScore i-a acordat lui Ionuț Radu nota 6,8.
Nici în duelul tur nu a fost solicitat în mod deosebit, chiar dacă a încasat un gol, iar nota a fost asemănătoare: 6,7 pentru Ionuț Radu din partea sursei citate anterior.
- 33 de meciuri a strâns Radu în toate competițiile, în sezonul curent, pentru Celta Vigo, menținând poarta intactă în 9 dintre ele.
- 5.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.
- 7 selecții are Ionuț Radu pentru naționala României.