"Daca tot da un ban, de ce nu face Gigi Becali tot?" Gabriel Chirea, despre situatia de la FCSB

Daca ar mai fi cativa ca Gigi Becali, poate nu ar mai fi nevoie de noi, toti ceilalti. El pare omul care isi este atotsuficient siesi.

Inainte de Revolutie, Gigi Becali a vazut ca jucatorii de la Steaua nu aveau o alimentatie sanatoasa si a luat problema in propriile maini. A devenit nutritionistul echipei, hranindu-i pe jucatori cu branza, lapte, iaurt si unt proaspete si bio, din productie proprie. Nu s-a laudat niciodata, dar probabil ca mare parte din succesul echipei de dupa castigarea finale CCE de la Sevilla, adica Supercupa Europei din 1986, 3 titluri nationale, 3 Cupe ale Romaniei, semifinala CCE din 1988 si finala din 1989, i se datoreaza lui si branzeturilor si lactatelor sale, care au intarit oasele, muschii si spiritul fotbalistilor.



Dupa Revolutie, Becali a vazut ca romanii nu erau in pas cu moda vestimentara internationala, asa ca si-a scos banii de la naftalina, a dat o fuga cu TIR-urile in Turcia si a adus „blugi, tricouri si imbracaminte”. Asa a rezolvat el problema imbracamintei demodate din Romania. Cativa ani mai tarziu, a vazut ca MApN era in dificultate, avea niste izlazuri nefolosite prin Pipera pe care se punea praful si nu stia ce sa faca cu ele. Ca un adevarat salvatore della patria, Becali s-a sacrificat si i-a scos din dificultate pe generalii disperati si pe ministrul Apararii, dupa ce a propus un schimb stralucit de terenuri, curat patriotic. El a primit hectarele in Pipera, iar Armata a intrat in posesia altora intr-una dintre cele mai dezvoltate zone din tara, comuna Stefanesti, un fel de Monte Carlo de Ilfov.



Sacrificiul lui a fost asa de mare, ca terenurile date la schimb MApN nici macar nu erau ale lui in momentul tranzactiei, ci erau revendicate in instanta de niste cetateni nu la fel de patrioti ca el. Chiar si procurorii DNA au remarcat faptul ca a rezolvat singur problema Armatei, ei apreciind ca mare parte din terenurile detinute de el in Pipera i-au ramas pe cap din aceasta tranzactie. Suflet generos, nu doar ca l-a ajutat pe ministru cu terenurile, dar i-a mai dat si fetei acestuia un teren, la „pret simbolic” spuneau procurorii, placut impresionati ca gestul lui altruist rezolva problema spatiului locativ.



Peste alti cativa ani, a vazut ca MApN era din nou in dificultate si a rezolvat din nou, de unul singur, problema. A vazut ca generalii luau si cu stanga si cu dreapta si Armata incerca de vreo cativa ani sa falimenteze clubul de fotbal Steaua, cel mai de succes din Romania, si nu reusea, din moment ce acesta era inca in administrarea statului. Si-a riscat banii, a transformat clubul intr-o societate comerciala, a mai uns pe ici si pe colo, tranzactia nu a fost total legala, asa ca s-a ajuns, peste ani, sa se piarda marca, nume, stema, suporteri, respect si palmares, iar drumul spre faliment al echipei a intrat pe un fagas decent, dupa ani de tergiversari. Becali a rezolvat din nou problema de unul singur.



De fapt, Becali face totul de unul singur. A lovit Maybach-ul si s-a blocat usa? Pai, ce, e fraier sa o duca la mecanic? Baga el ranga, o deschide cu forta si se lasa si filmat, ca sa invete procedura si cei din fata televizoarelor. Ii fura hotii masina si au ramificatii cu lumea interlopa? Cum sa se duca la politie? Trimite bodyguarzii sa ii urmareasca prin oras, sa ii acroseze, sa ii impuste, sa ii bage in portbagaj, sa ii sechestreze si sa ii si filmeze, ca sa stie lumea ca justitia adevarata e doar aia pe care ti-o faci singur. E ultima etapa si vrea „U” Cluj sa joace meciul decisiv pentru titlu cu CFR Cluj pe teren? Lasa, domne, mofturile! Cum sa faci asa ceva? Trimite Becali o valiza cu milioane de dolari ca sa fie baietii mai motivati. Se plange lumea ca sunt slabe programele la televizor, iar televiziunile ca nu au audienta? Nu e problema, intervine nea Gigi peste tot si ridica nivelul de divertisment. Vrea populatia sosele, spitale si scoli? Trebuie adusa pe calea cea dreapta! Se apuca sa faca biserici, catedrale si manastiri, pentru ca lumea nu stie de fapt ce vrea, doar el stie ce e bine pentru ea.



Vrea statul sa il bage la puscarie pe cheltuiala lui? Hai, frate, ca asta e risipa de bani! Becali se ofera sa emigreze in Israel, cu o seara inainte de verdict, pe cheltuiala lui, ca sa nu mai dea sarmana tara niciun ban pentru cazarea lui in penitenciar. Ajunge totusi la puscarie si exista problema suprapopularii? Iese si el cat de des poate in permisie, ca sa nu mai suporte statul banii pentru masa si casa si ca sa mai aiba si baietii din celula mai mult spatiu pentru ei. Cumpara restul populatiei branza si lapte de la magazin? Cum sa faca gospodinul Gigi asa ceva? El are stana in spatele vilei din Pipera, unde si le produce singur. In plus, mai vad si copiii de corporatisti cum arata un uger de oaie si un corn de berbec. Se plang colegii de celula ca nu mai au ce citi, ca nu le aduc gardienii carti de calitate? Pac! Scrie nea Gigi niste carti pentru baieti, ca sa ii faca de ras pe filfizonii aia de scriitori care se rup in figuri, cu o carte terminata in 20 de ani. Baga nea Gigi vreo cinci carti de la el, din imaginatie, cu poze multe, cum apreciaza baietii de la „universitate”, cu o medie de o lucrare stiintifica la doar 7 ore, fara sa solicite vreun material pentru documentare.



In sfarsit, daca le face Gigi Becali pe toate singur, daca e autosuficient in toate celelalte domenii, nu e normal sa faca totul singur si in fotbal? De ce sa ii lasi pe jucatori, antrenori, preparatori fizici, manageri, presedinti, directori sportivi, ofiteri de presa, scouteri, impresari, juristi, contabili, secretare, doctori, maseuri, ingrijitori de teren, soferi, jurnalisti, analisti video, federali, lepefisti, cameramani, fotografi, spectatori sau pe baietii cu apa sa isi faca singuri treaba pentru care sunt platiti? Daca tot da un ban, nu mai bine face nea Gigi tot?