BREAKING NEWS | Inca un stadion e GATA pentru Euro! A fost deschis si 'Arcul de Triumf': FCSB se poate muta in 2021!

La o saptamana dupa ce au terminat lucrarile la noul Steaua, constructorii au reusit sa incheie si munca la 'Arcul de Triumf'.

Arena e gata si va putea fi folosita incepand din 2021. In principiu, pe 'Arc' se vor juca partide de rugby, insa arena va putea fi utilizata si la partidele de fotbal. FCSB, Rapid si Dinamo si-au aratat interesul de a se muta provizoriu in zona Herastrau, iar Gigi Becali a cerut concret ca echipa sa sa joace acolo.

"Arcul de Triumf" are 8 207 locuri si a costat 37 de milioane de euro.

"Acest stadion facut pentru Euro va fi templul rugby-ului romanesc si un stadion dedicat practicarii rugby-ului, speram sa gazduiasca CM de rugby de tineret in 2022", a spus premierul Ludovic Orban.

Ministrul Sportului, Ionut Stroe, este si el incantat de rezultatul lucrarilor: "E una dintre cele mai moderne si frumoase arene pe care le pregatim. Vor fi mult mai multe evenimente sportive decat EURO 2020 aici!"

"Sunt extrem de bucuros ca inauguram acest al treilea stadion asumat pentru EURO 2020, dupa calea ferata si Ghencea, inauguram un stadion foarte moden, sunt foarte putine capitale europene care isi pemrit in centru sa aiba un asemenea stadion. Are si cel mai modern centru de recuperare pe care l-am vazut, si am vazut multe, la multe stadioane", a spus Gica Popescu.

Presedintele Federatiei Romane de Rugby vrea cat mai multe performante pe noul stadion: "Promitem ca pe viitor sa calificam cat mai multe nationale la cat mai multe turnee finale".