Gigi Becali a cerut public ca LPF să corecteze regula privind modificarea listei pentru campionat, care spunea că echipele pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Gigi Becali, noi săgeți pentru Rapid și Universitatea Craiova

Concret, finanțatorul de la FCSB a dat exemplul lui Edjouma. Înainte ca regulamentul să fie modificat, ca mijlocașul să intre din nou pe lista LPF, FCSB ar fi trebuit să îi rezilieze contractul și să îi ofere o înțelegere identică. La solicitarea Ligii, FRF a aprobat modificarea cerută de Gigi Becali, lucru care a stârnit un conflict.

După ce Rapid și Universitatea Craiova au transmis public că se opun schimbării, Gigi Becali a ieșit la atac și le-a transmis lui Rotaru, Șucu și Angelescu faptul că ”e vorba de inteligență și de bun simț juridic”.

În replică, Mihai Rotaru i-a transmis lui Gigi Becali că acesta ”nu e în măsură să vorbească despre inteligență și bun simț juridic”. Războiul e departe de a se fi încheiat, iar Gigi Becali a făcut o nouă serie de declarații veninoase la adresa rivalilor din campionat.

”Nu conflict, ce conflict? L-am modificat eu? Eu doar am atenționat, am dat niște declarații la televizor, atât! De ce să fie întrebați? Cine sunt ei să fie întrebați? Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte ce spun eu și cu asta basta, să facă ce zic eu, da?

Și dacă dau telefon, să facă ca mine, eu sunt Becali și ei sunt ei, să facă ca mine toți. Ce să mai fie de acum înainte. Dacă Edjouma e legitimat, gata, ce pot să mai facă? Du-te, mă, de aici! Ei să asculte de mine, da, și Șucu și toți”, a spus Gigi Becali exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

