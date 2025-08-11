Alex Florin Macarencu, jucător la AS Unirea Topraisar (Liga a 5-a), este acuzat că a provocat un accident mortal, în timp ce era băut și drogat, apoi ar fi fugit de la locul faptei.



Tragedia a avut loc în noaptea de duminică spre luni, pe Șoseaua Mangaliei, în municipiul Constanța. În jurul orei 02:10, un bărbat de 57 de ani a fost lovit de un autoturism. Victima a murit pe loc. Șoferul nu a oprit și ar fi dispărut imediat după impact.



Polițiștii de la Serviciul de Siguranță Rutieră l-au identificat rapid pe suspect: Alex Florin Macarencu, 28 de ani, din Topraisar. Jucătorul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.



Rezultatele analizelor, potrivit focuspress.ro, arată o alcoolemie uriașă: 3,82 mg/l alcool pur în sânge. În plus, testele au ieșit pozitive pentru mai multe substanțe psihoactive.



Marți, 12 august, fotbalistul va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere de arestare preventivă.



La ieșirea de la audieri, Macarencu a fost încătușat, cu gluga trasă pe cap. Fotbalistul a evitat camerele și a refuzat să comenteze.



Comunicatul IPJ Constanța



„Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța.



Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o victimă – bărbat, de 57 de ani, din municipiul Constanța – care a fost declarată decedată.



Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul a fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor.



În urma investigațiilor efectuate de polițiști, șoferul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Topraisar.

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Constanța.

Sursă Foto: GSP.

