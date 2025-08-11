Clubul din La Liga a primit o ofertă de 18 milioane de euro din partea unui club din Premier League pentru internaționalul român, însă au refuzat propunerea, solicitând achitarea clauzei de reziliere de 25 de milioane de euro din contractul lui Rațiu.

Rațiu, rezervă la amicalul lui Rayo Vallecano după ce a intrat în conflict cu conducerea clubului

În același timp, Rayo Vallecano i-a plătit aproximativ 5 milioane de euro lui Villarreal pentru a cumpăra în integralitate drepturile federative pentru Rațiu și pentru a nu mai fi nevoită să împartă banii în cazul unui transfer de răsunet al fotbalistului român.

Din acest motiv, fundașul lateral și Hector Peris, șeful agenției care îl reprezintă pe fotbalist, au făcut scandal în interiorul clubului Rayo Vallecano. Peris l-ar fi sunat pe Martin Presa, președintele lui Rayo, și ar fi recurs chiar și la jigniri și la amenințări grave.

La scurt timp după acest incident, Rayo Vallecano a învins-o fără drept de apel pe Sunderland în ultimul amical al verii, scor 3-0. În război cu conducerea lui Rayo, Andrei Rațiu a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren abia la pauză, la scorul de 1-0, când antrenorul Inigo Perez a schimbat aproape întreaga echipă.

După meci, spaniolii au titrat că atât Rațiu, cât și Ciss, celălalt jucător căruia îi este blocată plecarea de la Rayo Vallecano, sunt ”cu mintea în altă parte”, motiv pentru care Inigo Perez a decis să nu îi titularizeze.

”Ambii jucători (n.r. Rațiu și Ciss), înconjurați de zvonuri de transfer pe tot parcursul verii, au început meciul de verificare pe bancă, un indiciu că viitorul lor în tricoul alb-roșu este mai incert ca niciodată. Rațiu, care se află în vizorul mai multor cluburi din Premier League, este în conflict cu conducerea lui Rayo Vallecano în privința plecării sale, în timp ce clubul insistă că va fi lăsat să plece doar dacă va fi plătită clauza de reziliere de 25 de milioane de euro”, a scris FutbolFantasy.

Rațiu și agentul său pun presiune pe Rayo Vallecano

De altfel, publicația spaniolă scrie că Rațiu și agentul său continuă să pună o presiune uriașă pe conducerea lui Rayo Vallecano pentru a-și forța plecarea înainte de încheierea perioadei de transferuri.

”Potrivit mai multor surse, atât Rațiu, cât și agentul său au intensificat presiunile în ultimele ore pentru deblocarea transferului, sperând că Rayo Vallecano își va reconsidera poziția și îi va permite jucătorului să plece înainte de închiderea ferestrei de transferuri. Fotbalistul, care are contract până în 2028, vede Premier League ca pe o oportunitate de a-și îmbunătăți considerabil atât situația financiară, cât și perspectivele sportive, motiv pentru care și-a exprimat public nemulțumirea pe rețelele de socializare”, au mai scris spaniolii.

”Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a scris Andrei Rațiu pe Instagram.

