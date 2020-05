"Au dreptul sa joace acolo!" Gigi Becali poate sa o mute pe FCSB pe Stadionul Arcul de Triumf! Anuntul care il face pe patronul ros-albastrilor sa deschida sampania

FCSB ar putea juca pe noul stadion Arcul de Triumf.

Gica Popescu a anuntat ca stadionul Arcul de Triumf va fi gata la sfarsitul lunii iulie a acestui, iar una dintre variantele pe care Gigi Becali o lua in calcul pentru ca echipa sa isi desfasoare meciurile era si noua arena Arcul de Triumf.

Dupa ce presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a declarat ca pe stadionul Arcul de Triumf se poate juca doar rugby, Gica Popescu, consilerul Guvernului pentru intreg proiectul legat de organizarea Euro 2020 a vorbit despre posibilitatea ca FCSB sa isi desfasoare meciurile pe acest stadion.

"Stadionul Arcul de Trimuf a fost intotdeauna casa Federatiei Romane de rugby, dar din punct de vedere al organizarii unor meciuri de fotbal e foarte posibil pentru ca respecta toate standardele pentru organizarea unor meciuri de fotbal. Acum nu stiu daca Ministerul Tineretului si Sportului va fi de acord, daca vreo echipa de fotbal sa joace acolo. Din punct de vedere tehnic se pot disputa meciuri de fotbal pe acel stadion.

El a fost facut cu ocazia EURO 2020 si ar fi normal sa se desfasoare si meciuri de fotbal. Tine de properietatul stadionului, care este Ministrul Tineretului si Sportului, daca va ajunge in proprietatea Federatiei de Rugby atunci nu am de unde sa stiu ce va fi. Am spus-o mai devreme, o repet, stadionul Arcul de Triumf poate organiza meciuri de fotbal", a declarat Gica Popescu, la PRO X.