Din 1986 și până în prezent, Ungaria a organizat în fiecare sezon o cursă din Formula 1. A fost primul Mare Premiu desfășurat într-o țară comunistă, iar maghiarii profită din plin de această oportunitate.



Hungaroring, "mina de aur" a Ungariei



În acest an, a fost inaugurată noua tribună principală și zona renovată a boxelor de la Hungaroring. Cele două clădiri au fost demolat imediat după cursa din 2024 și reconstruite în timp util pentru Marele Premiu al Ungariei din perioada 1-3 august 2025. În plus, întreg circuitul a fost reasfaltat.



În jur de 200 de milioane de euro au costat lucrările de modernizare de la Hungaroring. Maghiarii tocmai au bătut palma pentru prelungirea cursei de lângă Budapesta. Astfel, Ungaria va mai organiza Marele Premiu de Formula 1 cel puțin până în 2032.



În galeria foto de mai jos poți vedea cum arătau în trecut tribuna principală și zona de paddock.

