Din 1986 și până în prezent, Ungaria a organizat în fiecare sezon o cursă din Formula 1. A fost primul Mare Premiu desfășurat într-o țară comunistă, iar maghiarii profită din plin de această oportunitate.
Hungaroring, "mina de aur" a Ungariei
În acest an, a fost inaugurată noua tribună principală și zona renovată a boxelor de la Hungaroring. Cele două clădiri au fost demolat imediat după cursa din 2024 și reconstruite în timp util pentru Marele Premiu al Ungariei din perioada 1-3 august 2025. În plus, întreg circuitul a fost reasfaltat.
În jur de 200 de milioane de euro au costat lucrările de modernizare de la Hungaroring. Maghiarii tocmai au bătut palma pentru prelungirea cursei de lângă Budapesta. Astfel, Ungaria va mai organiza Marele Premiu de Formula 1 cel puțin până în 2032.
În galeria foto de mai jos poți vedea cum arătau în trecut tribuna principală și zona de paddock.
Câți bani produce Marele Premiu de lângă România
Secretaral de stat pentru sport de la Budapesta, Adam Schmidt, a vorbit recent despre profiturile pe care le generează cursa organizată lângă România: "Impactul evenimentului pentru PIB-ul Ungariei este de 26 de miliarde de forinți (n.r. 65,7 milioane euro). Pentru fiecare forint investit, Guvernul nostru câștigă de 1,5 ori mai mult".
În jur de 300.000 de spectatori vizitează circuitul în cele trei zile de desfășurare a Marelui Premiu al Ungariei. Oficialii de la Budapesta susțin că 80% dintre aceștia sunt străini.
Este evenimentul din Ungaria cu cel mai mare impact direct asupra economiei. Prin comparație, festivalul de muzică Sziget, cel mai mare din Europa Centrală, generează venituri de aproximativ 19 milioane de euro.
Pentru a găzdui acest eveniment, Guvernul de la Budapesta trebuie să achite anual în jur de 40 de milioane de euro către FIA. Aceasta este taxa de licență. Chiar dacă este o investiție majoră pentru Executiv, rezultatul este spectaculos. Asta pentru că banii spectatorilor de la Hungaroring ajung apoi în unitățile de cazare din regiune, respectiv în restaurantele și magazinele din Budapesta.
Estimările arată că în jur de 20.000 de români participă anual la Marele Premiu de Formula 1 de la Budapesta. Cei mai mulți spectatori vin din Germania, Austria și Marea Britanie.