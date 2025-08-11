Faza petrecută în Bulgaria l-a avut în prim-plan pe actualul antrenor secund de la Dinamo în timpul unui test fizic extrem de solicitant, cunoscut ca "beep test". Proba presupunea alergare între două puncte, într-un timp impus care scădea progresiv, ducând ritmul aproape de sprint.



"Bă, ce i-ai spus? Erai cel mai bun!"



Fostul dinamovist și-a amintit cum majoritatea colegilor, inclusiv Trică, au cedat pe parcurs. "Trică a căzut, au căzut majoritatea. La un moment dat, alergam și am rămas singur", a spus Petre în emisiunea "Fața la joc" de la PRO TV.



Văzându-l că încă aleargă la intensitate maximă, Trică i-a făcut un semn. "Trece Trică pe lângă mine și-mi zice să o las mai moale, că râd ăștia de mine", a continuat Petre. Acesta a mai continuat o jumătate de tură, apoi s-a oprit.



Decizia de a renunța i-a uimit pe antrenori, care monitorizau atent performanța românului. Reacția tehnicianului bulgar a fost imediată: "A venit antrenorul de pe margine: «Bă, ce i-ai spus? Erai cel mai bun timp al nostru din Bulgaria, cum să te oprești?!?»".



În ciuda acestui moment de rivalitate sportivă, Petre a ținut să sublinieze că avea o relație bună cu Eugen Trică și că s-a integrat excelent în perioada petrecută la sud de Dunăre. Florentin Petre a jucat la CSKA Sofia între 2006 și 2010, în timp ce Eugen Trică a evoluat pentru aceeași echipă între 2005 și 2007.

