În ultima vreme, numele internaționalului român a fost asociat cu un transfer în Polonia, la Legia Varșovia, acolo unde antrenor este Edi Iordănescu. Jurnaliștii polonezi dezbat de zile bune acest subiect și au scris deja despre pretențiile financiare ale jucătorului.



Până atunci, fiul lui Gică Hagi a primit o ofertă tentantă din Superliga României, de la una dintre echipele cu pretenții. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Ianis este dorit de Universitatea Craiova, acolo unde antrenor este Mirel Rădoi, cel cu care a mai colaborat atât la naționala U21, cât și la cea de seniori.



Ianis Hagi, dorit la Universitatea Craiova



Oltenii și-ar fi asumat și un efort financiar în cazul unui transfer al lui Ianis Hagi, doar că s-au lovit de refuzul acestuia. Mijlocașul ar vrea să rămână în străinătate și așteaptă, în aceste zile, o ofertă tentantă.



Universitatea Craiova nu este prima echipă din Superligă la care Ianis Hagi este dorit. Și Gigi Becali a vrut să-l aducă la FCSB, dar internaționalul român a refuzat politicos.



„Le mulțumesc tuturor care au vorbit despre mine și s-au interesat, însă decizia mea este să rămân în străinătate. Vedem, încă analizez.



Într-adevăr, am fost în ultimele 6 luni de contract cu Rangers. Contacte au fost, convorbiri, conversații cu diferite echipe, este normal. Sper doar să fiu inspirat să iau cea mai bună decizie”, spunea Ianis Hagi, în luna iunie.



Șanse reale ca Ianis Hagi să semneze cu Legia Varșovia



Cu toate acestea, conform jurnaliștilor polonezi Tomasz Wlodadrczyk și Jakub Polkowski, varianta Ianis Hagi la Legia Varșovia prinde din nou contur.



”Subiectul Ianis Hagi a revenit în discuție, fierbe din nou. Dacă ar ajunge la echipă, ar fi o adevărată bombă pe piața transferurilor din Polonia. Un anumit procent din banii obținuți pe Jan Ziolkowski va fi alocat pentru noi transferuri. Din câte aud, Legia își dorește foarte mult ca o parte din această sumă să ajungă la jucător aici și acum”, a spus Wlodarczyk, potrivit Gol24.pl.



De altfel, Jakub Polkowski susține că Edi Iordănescu are nevoie sub comanda sa de un fotbalist precum Ianis Hagi: ”Legia are nevoie de un jucător ca Ianis Hagi, pentru că nu are un număr 10 clasic. Ianis Hagi ar fi o superlovitură, dacă și-ar reduce pretențiile financiare pe care le-a avut inițial”.

VIDEO - Ianis Hagi, dorit la Universitatea Craiova

