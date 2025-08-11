La scorul de 1-1, în minutul 76, Hazrollaj a pătruns în careul gălățenilor și a pasat în apropierea porții, acolo unde era pregătit Kramer.

Constantin Zotta, verdict pentru faza controversată din Oțelul - Rapid: ”Mie mi se pare penalty!”

Totuși, înainte ca acesta din urmă să ajungă la minge, balonul a fost oprit cu mâna de Zhelev.

Viorel Flueran a lăsat jocul să continue, însă faza a fost analizată la VAR, acolo unde s-au aflat Bogdan Dumitrache și Iulian Călin. În cele din urmă, cei doi au decis să lase jocul să curgă.

Întrebat despre momentul controversat, fostul arbitru Constantin Zotta a transmis că centralul ar fi trebuit să dicteze lovitură de la 11 metri.

”Mie mi se pare penalty. Duce mâna depărtată de corp, duce mâna spre minge, se împlinesc toate criteriile pentru a da penalty. Din mână se duce în picior. Cum să nu-i vină în mână? Sunt sigur că e penalty. Ce vrei mai mult când depărtezi mingea la nivelul ăsta și o duci spre minge?”, a spus Constantin Zotta la Prima Sport.

