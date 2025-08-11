Tehnicianul Rapidului consideră că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri în minutul 76, la un henț comis de Zhelev.



"Din punctul meu de vedere a fost penalty clar, însă arbitrii sunt cei care decid pe teren", a spus Gâlcă la finalul meciului, vizibil nemulțumit de decizia brigăzii de arbitri.



"Am avut o repriză foarte proastă"



Dincolo de faza controversată, Gâlcă a fost critic și cu propria echipă, în special pentru evoluția din prima parte. "Am avut o repriză foarte proastă. A fost și meritul adversarului, au început foarte bine, știam asta, am vorbit cu ei despre acest lucru, că sunt foarte agresivi", a recunoscut antrenorul.



Antrenorul a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor la pauză pentru a schimba soarta meciului: "Le-am cerut să joace mai mult între linii și să arate mai multă personalitate când pasează în centru". Strategia a funcționat parțial, Rapid reușind să egaleze și să domine repriza secundă, însă ratările i-au costat victoria. "Îmi doream foarte mult să câștig aici, pentru că erau trei puncte importante pentru noi care ne-ar fi dat încredere", a adăugat Gâlcă.



Partida de la Galați s-a terminat 1-1, după ce Andrei Ciobanu a deschis scorul pentru gazde în minutul 33, iar Alex Dobre a restabilit egalitatea pentru Rapid în minutul 60. În urma acestui rezultat, Rapid acumulează 11 puncte și ocupă locul secund în Superligă, în timp ce Oțelul, cu 6 puncte, se clasează pe poziția a noua.

