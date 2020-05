FCSB, INTERZIS la stadionul 'Arcul de Triumf'! Singura conditie ca echipa lui Becali sa poata evolua acolo 

Senatul Romaniei a adoptat o propunere legislativa prin care administrarea Stadionului National "Arcul de Triumf" va trece de la Ministerul Tineretului si Sportului in administratia Federatiei Romane de Rugby.

In urma cu putin timp, www.sport.ro dezvaluia in exclusivitate declaratia pe care presedintele Federatiei Romane de Rugby a facut-o in legatura cu afirmatia lui Gigi Becali conform careia echipa sa ar urma sa joace pe Stadionul National "Arcul de Triumf".

Acum, FCSB ar putea ramane fara arena pe care sa evolueze dupa propunerea adoptata in Senatul Romaniei. Pentru a putea juca pe Arcul de Triumf, echipa lui Gigi Becali va avea nevoie de permisiunea Federatiei Romane de Rugby.

Conform Agerpres, senatorii au votat telefonic, exprimand 85 de voturi "pentru" , 30 "impotriva" si 17 abtineri.

Interventia legislativa este argumentata in expunerea de motive prin faptul ca baza sportiva din cadrul Stadionului "Arcul de Triumf" este principalul loc in care se desfasoara sesiunile de pregatire centralizata si competitiile sportive de rugby fiind firesc sa fie data spre administrare federatiei de resort.

"Pentru realizarea obiectivului de investitii Centrul Sportiv de Excelenta 'Stadionul National de Rugby', Federatia Romana de Rugby a renuntat la dreptul de folosinta gratuita asupra imobilului si a incheiat un protocol cu Ministerul Tineretului si Sportului in 19.09.2018. (...) Investitia este realizata de catre Compania Nationala de Investitii, din fondurile puse la dispozitie de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Stadionul National 'Arcul de Triumf' in varianta sa renovata permite asigurarea tuturor serviciilor necesare formarii unui sportiv profesionist, cat si desfasurarea unei arii extinse de evenimente cu caracter social si cultural. Faptul ca stadionul a fost modernizat cu ajutorul Guvernului trebuie completat de o buna gestionare a sa dupa incheierea lucrarilor", se arata in expunerea de motive a propunerii legislative initiate de un grup de parlamentari preponderent PSD.

Sursa: Agerpres