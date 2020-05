Cele 3 stadioane noi care se construiesc in Bucuresti sunt in grafic.

La Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf s-a lucrat sustinut si in timpul pandemiei. Toate cele 3 arene se apropie de finalizarea lucrarilor. La 'Steaua' se pregateste montarea gazonului, in timp ce Arcul de Triumf a facut, de asemenea, pasi importanti. Progresul cel mai spectaculos e la Giulesti, unde s-au facut progrese vizibile in ultimele saptamani!



