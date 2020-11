Anunt de ultima ora al autoritatilor! Ce se intampla cu stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf si cand va fi gata cel din Giulesti

Romania va gazdui patru meciuri la Campionatul European de fotbal din 2021.

Aceste meciuri se vor disputa pe Arena Nationala, dar echipele nationale care vor veni la Bucuresti se vor antrena pe noile stadioane din Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf.

In acest sens, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa sustinute pe 10 noiembrie despre stadiul lucrarilor de la aceste trei stadioane.

Acesta a precizat ca stadioanele din Ghencea si de la Arcul de Triumf sunt finalizate, urmand ca in cel mai scurt timp sa se faca receptia acestora, in vreme ce stadionul din Giulesti este terminat in proportie de 60%, iar in luna mai a anului viitor va fi dat spre folosinta, potrivit Agerpres.

"Ghencea - realizat 98%, Arcul de Triumf - 98%, incepem procedura de predare-primire, putem spune cu toata gura ca am recuperat din timpul pierdut si am finalizat aceste stadioane. In ceea ce priveste stadionul Rapid, cred ca in primavara va fi gata. Stadionul Rapid are un stadiu fizic astazi de aproximativ 60%, va fi finalizat in luna mai a anului viitor", a spus Stefan la conferinta de presa.

De asemenea, ministrul Ion Stefan a precizat ca pentru constructia stadionului Steaua a fost necesara o investitie de 64 de milioane de euro, iar pentru cel de la Arcul de Triumf- aproximativ 34 de milioane de euro.