Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

Gino Iorgulescu, aflat la șefia LPF încă din 2013, după ce l-a învins pe Dumitru Dragomir, a fost criticat aspru în ultimii ani pentru că nu se implică în fotbalul românesc și nu are apariții mai dese în spațiul public.



Iorgulescu spune că motivul pentru absența sa are legătură cu fiul său, Mario, cel care în 2019 a provocat un accident rutier soldat cu decesul unui tânăr în vârstă de 24 de ani. Fiul președintelui LPF avea o alcoolemie de 1,96 g/l și se afla sub influența cocainei la momentul producerii accidentului.



"Au fost critici pentru că am avut problemele pe care le-am avut. La ce s-a scris prin presă s-a înrăit lumea încât nu puteam ieși public ca să mă înjure lumea pe nedrept.



Vorbind serios, stau să mă gândesc că atunci când a comis-o băiatul meu era bolnav și major. Să mă bage în ziare tot timpul cu problemele le pe care le am... nu puteam să mai ies în lume. Lumea în România a început să fie rea de mult timp.



Mario nu e bine și nu vreau să mă întrebi de chestia asta", a spus Iorgulescu, la Fanatik.

Mario Iorgulescu, condamnat pentru ucidere din culpă

În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău, potrivit Știrile PRO TV.



Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.



A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I.



Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.



La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță.

