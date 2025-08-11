Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

Gino Iorgulescu a fost în ultimii ani o prezență foarte discretă în fotbalul românesc, chiar dacă ocupă funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Gino Iorgulescu, aflat la șefia LPF încă din 2013, după ce l-a învins pe Dumitru Dragomir, a fost criticat aspru în ultimii ani pentru că nu se implică în fotbalul românesc și nu are apariții mai dese în spațiul public.

Iorgulescu spune că motivul pentru absența sa are legătură cu fiul său, Mario, cel care în 2019 a provocat un accident rutier soldat cu decesul unui tânăr în vârstă de 24 de ani. Fiul președintelui LPF avea o alcoolemie de 1,96 g/l și se afla sub influența cocainei la momentul producerii accidentului.

"Au fost critici pentru că am avut problemele pe care le-am avut. La ce s-a scris prin presă s-a înrăit lumea încât nu puteam ieși public ca să mă înjure lumea pe nedrept. 

Vorbind serios, stau să mă gândesc că atunci când a comis-o băiatul meu era bolnav și major. Să mă bage în ziare tot timpul cu problemele le pe care le am... nu puteam să mai ies în lume. Lumea în România a început să fie rea de mult timp.

Mario nu e bine și nu vreau să mă întrebi de chestia asta", a spus Iorgulescu, la Fanatik.

Mario Iorgulescu, condamnat pentru ucidere din culpă

În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău, potrivit Știrile PRO TV.

Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.

A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I.

Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță.

În iunie 2025, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa cu închisoarea lui Mario Iorgulescu pentru accidentul produs acum aproape 6 ani

Curtea de Apel București a dispus joi, 12 iunie 2025, scăderea unei perioade de opt luni din condamnarea de 8 ani și 8 luni închisoare primită de Mario Iorgulescu în dosarul legat de accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat.

Decizia vine după ce instanța a admis joi o contestație în anulare depusă de avocații lui Mario Iorgulescu, care au invocat faptul că, pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptele s-au prescris.

Trebuie menționat că unul dintre cei doi magistrați din complet (Valentin Mihai) nu a fost de acord cu admiterea acestei contestații, astfel încât a fost constituit un complet de divergență prin includerea unui al treilea magistrat, iar judecătoarele Violeta Georgescu-Ashemimry și Adina Radu au înclinat balanța în favoarea lui Mario Iorgulescu.

În consecință, instanța a dispus încetarea procesului penal față de Iorgulescu în legătură cu infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, ca urmare a prescrierii faptelor.

A fost păstrată pedeapsa de 7 ani pentru ucidere din culpă și cea de 3 ani pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal (dintr-un alt dosar), iar prin contopire și adăugarea unui spor a rezultat în final o condamnare de 8 ani închisoare.

În schimb, judecătorul Valentin Mihai a avut o opinie minoritară în sensul respingerii ca nefondată a contestației în anulare.

Mario Iorgulescu nu a făcut nicio zi de închisoare!

Deși nu a făcut nicio zi de închisoare, fiind fugit în Italia, Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe reduceri ale pedepsei inițiale:

  • în februarie 2023 - Mario Iorgulescu este condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni;
  • în octombrie 2023 - Curtea de Apel București îi scade pedeapsa la 13 ani și 8 luni;
  • în iunie 2024 - un complet de la Instanța supremă, din care a făcut parte și Lia Savonea, anulează condamnarea pe motiv că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiunea care are limite de pedeapsă mai mici;
  • în decembrie 2024 - la rejudecare, CAB îi aplică o condamnare de 8 ani și 8 luni.
