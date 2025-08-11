Denis Rusu a avut nu mai puțin de 13 parade contra celor de la FCSB, a fost salvat și de bare, iar Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 după golul marcat de Raul Rotund în prima repriză.

Denis Rusu, după prestația excelentă din FCSB - Unirea Slobozia 0-1: "Cu banii din primă voi cumpăra un cadou copilului"

Ilie Lemnaru, președintele de la Unirea Slobozia, a anunțat că jucătorii vor încasa prime normale pentru victoria contra lui FCSB, urmând ca un succes în runda următoare, contra lui Metaloglobus, să fie premiat cu o sumă mai mare.

Întrebat ce va face cu prima obținută după meciul cu FCSB, Denis Rusu a spus că îi va cumpăra un cadou copilului său.

"A fost foarte greu azi. Știam că așa va fi aici, dar suntem foarte fericiți pentru aceste 3 puncte. Ne bucurăm azi de ele, iar de mâine începem să ne pregătim pentru următorul meci.



Noi avem încredere în noi, dar până la 3 puncte e drum lung. Mergem cu încredere la fiecare meci. Mă bucur pentru parade. Asta e meserie portarilor și mă bucur că am ajutat echipa. Suntem o echipă mică, dar ne-am luptat și am avut atitudinea. Asta cred că a făcut diferența.



Avem o primă simplă. Nu avem prime speciale. Ce o să fac cu banii? O să cumpăr un cadou copilului", a spus Denis Rusu.

Denis Rusu, notat cu 10

Pentru prestația sa perfectă, portarul moldovean Denis Rusu (35 de ani împliniți chiar în această lună) nu putea primi de la Sofascore altă notă decât 10!

Rusu a parat 13 șuturi pe poartă ale jucătorilor de la FCSB, fiind omul care a păstrat rezultatul surpriză până la final.

