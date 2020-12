Arena pe care Becali vrea ca FCSB sa joace a fost inaugurata! Imagini incredibile cu gazonul de pe Arcul de Triumf! Cine a inscris primele puncte

Stadionul Arcul de Triumf a fost inaugurat.

Jucatorii de rugby, Florin Surugiu si Tudor Boldor, au inscris primele puncte, simbolice, pe arena de 5 stele pe care echipa nationala de rugby isi va disputa cele mai tari meciuri.

Pana la momentul partidelor oficiale, cei doi sportivi au testat gazonul, in prezenta presedintelui Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, si si-au exprimat dorintele pentru anii urmatori.

"Stadionul Arcul de Triumf a fost, este si va ramane casa rugbyului de la noi. Imi doresc chiar la meciul cu Belgia, din februarie, sa marchez primele puncte pentru nationala", a declarat Tudor Boldor, completat de Florin Surugiu, care spera, in plus, ca in februarie stadionul sa fie plin.

"Stejarii" isi mai doresc, dupa meciul cu Belgia, sa se califice la Cupa Mondiala din Franta, care va avea loc in 2023.

Imagini cu cei doi rugbisti pe stadionul Arcul de Triumf sunt disponibile in galeria foto de mai jos.