Florentin Petre s-a revăzut cu Giani Kiriță, Florin Prunea și Adrian Mutu, iar cei trei s-au distrat și cu instrumentele muzicale. Petre a fost impresionat de talentul muzical al lui Giani Kiriță.

Florentin Petre: ”Giani a fost un fotbalist bun pentru mine, e prietenul meu!”

”Giani e cel mai talentat dintre toți, chiar se pricepe, e talentat, e actor, a fost și fotbalist bun...”, a povestit Florentin Petre la emisiunea Fața la Joc.

”Giani Kiriță a fost un fotbalist bun?”, a fost întrebarea adresată de prezentatorul Costin Ștucan lui Florentin Petre.

Florentin Petre a răspuns fără să stea pe gânduri. Cu zâmbetul pe buze, secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo a spus că Giani Kiriță a fost un fotbalist bun, dar asta doar pentru că îi este prieten.

”Pentru mine a fost un fotbalist bun. Normal, că e prietenul meu”, a răspuns Florentin Petre.

