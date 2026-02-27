"Suporterul român e obișnuit să se aștepte la ce e mai rău și să spere la ce e mai bine"

Duelul cu Turcia din play-off-ul de calificare la CM 2026 pare că poate fi câștigat doar dacă se aliniază câteva astre în constelația noastră. În primul rând, trebuie recunoscut că între loturile celor două echipe există o diferență uriașă (508.2 milioane de euro vs. 95.8 milioane de euro), Turcia având o cotă de cinci ori mai mare și contând pe jucători de la Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, FC Porto, AS Roma, Inter Milano și de la cele trei mari cluburi din Super Lig.

Plecând de la acest considerent, pentru a învinge Turcia pe Beșiktaș Stadyumu, "tricolorii" trebuie să joace cu o mare ambiție, să se apere ca la Rovine, să-și mențină sângele rece și să speculeze fiecare mică greșeală a adversarului și să aibă parte și de noroc. Adică ceea ce au reușit în meciul cu Austria, din octombrie 2025, deși presiunea va fi mai mare la meciul de baraj, iar fotbaliștii români nu sunt recunoscuți pentru psihicul de oțel. Dar suporterul român e obișnuit să se aștepte la ce e mai rău și să spere la ce e mai bine.

"Selecționerul se va putea baza pe o defensivă completă"

Îmbucurător e că selecționerul se va putea baza pe o defensivă completă, în condițiile în care Ionuț Radu este într-o formă excelentă la Celta Vigo, Andrei Rațiu joacă constant bine în La Liga, Radu Drăgușin a revenit după accidentare, există variante la discreție pentru postul de al doilea stoper (Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Lisav Eissat, Adrian Rus, Ionuț Nedelcearu, Andrei Burcă), iar pentru poziția de fundaș stâng sunt mai multe variante decât în preliminarii (Raul Opruț, Nicușor Bancu, Kevin Ciubotaru, Andrei Borza) și nu mai trebuie improvizat cu Alex Chipciu.

Mijlocul e complet, cu Răzvan Marin, Darius Olaru, Ianis Hagi, Marius Marin, Vlad Dragomir, Adrian Șut, Olimpiu Moruțan sau Cătălin Cîrjan printre jucătorii cu meciuri în picioare, în timp ce Dennis Man și Valentin Mihăilă sunt disponibili să acopere extremele, cu rezervele Alexandru Dobre, Florin Tănase, Deian Sorescu sau Claudiu Petrila la dispoziție. În plus, Daniel Bîrligea și Louis Munteanu sunt sănătoși, iar Denis Alibec, Daniel Paraschiv și George Pușcaș au revenit în circuit și pot fi oameni de lot și pot suplini absența suspendatului Denis Drăguș.

"Nu mai există scuze în privința lotului, iar privirile se îndreaptă către banca tehnică"

Nu mai există scuze în privința lotului, iar privirile se îndreaptă către banca tehnică, acolo unde Mircea Lucescu ar trebui acum să facă o magie, să-și folosească experiența acumulată și să avem parte de o echipă națională care să fie mai mult decât suma valorii individuale a jucătorilor.

Experimentatul tehnician a preluat un grup deja format și o echipă calificată în optimile Campionatului European, dar nu a reușit să-și impună filosofia fotbalistică și echipa națională pare că se află într-un moment de stagnare. Echipa a câștigat din inerție grupa din Liga C a Nations League, apoi a terminat pe locul al treilea în Grupa H din preliminarii europene pentru CM 2026, cu rezultate contradictorii, variind de la 1-0 cu Austria și 7-1 cu San Marino la 2-2 cu Cipru și 1-3 cu Bosnia (plus un duș rece în amicale, 0-3 împotriva Canadei).

În plus, mult așteptatele descoperiri de noi jucători s-au lăsat așteptate, iar Lucescu a renunțat mult prea ușor la doi dintre cei mai valoroși jucători ai acestei generații, Horațiu Moldovan și Nicolae Stanciu, în timp ce în privința retragerii lui Alexandru Mitriță nu s-a depus niciun efort ca să fie întors din drum.

"Mircea Lucescu își joacă locul în posteritate, în panoplia fotbalului românesc și în inimile suporterilor"

Cu puțin mai mult de o lună înaintea partidei cu Turcia, selecționerul a stat câteva zile internat în Spitalul Universitar din Capitală, după contractarea unei gripe agresive. Mircea Lucescu nu a putut merge în cantonamentul din Antalya, nu a fost prezent pe stadioane la meciurile din Liga 1 și starea sa de sănătate este în continuare incertă, existând încă semne de întrebare în privința prezenței pe bancă la meciul cu Turcia (deși FRF a transmis că nu se pune problema ca el să lipsească).

Practic, înaintea celui mai importante lupte a unei generații, bătrânul general al "tricolorilor" a făcut gripă și soldații se zbat în incertitudine, confirmând motivele pentru care nu multe echipe aleg să numească octogenari în asemenea posturi importante.

Dincolo de presiunea pusă pe Drăgușin, Rațiu, Hagi jr. și Bîrligea pentru calificare, trebuie spus că și Mircea Lucescu își joacă locul în posteritate în panoplia fotbalului românesc și în inimile suporterilor, pentru că fotbalul este un sport unde contează foarte mult ce ai realizat în prezent sau în locuri mai aproape de inima fanilor.

Așa cum pe Gică Hagi îl urmărește și acum eșecul în "dubla" cu Slovenia din 2001, deși a fost un fotbalist colosal și un antrenor cu rezultate excelente, sau pe Dorinel Munteanu îl apasă retrogradarea cu Sepsi și parcursul slab cu Hermannstadt, în loc de recordurile de la echipa națională sau titlul luat cu Oțelul, Mircea Lucescu poate fi ținut minte în egală măsură pentru rezultatul din barajul de calificare la CM 2026 și pentru multele trofee câștigare în România, Turcia sau Ucraina.