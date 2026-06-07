FOTO Fotografia care a declanșat isteria la FCSB! Gigi Becali, surprins alături de doi tricolori

Fotografia care a declanșat isteria la FCSB! Gigi Becali, surprins alături de doi tricolori Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul de la FCSB s-a pozat alături de Florinel Coman și Denis Drăguș, la doar o zi după victoria obținută de România în fața Țării Galilor.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBFlorinel Comandenis dragus
Din articol

Gigi Becali a participat la tăierea de moț a lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi, unde s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș. Atacantul de la Al-Gharafa a fost cel care a publicat fotografiile alături de patronul roș-albaștrilor și de colegul său din ofensiva României. Întâlnirea a avut loc la o zi după meciul amical România - Țara Galilor, încheiat cu scorul de 2-1, partidă în care Coman a reușit să marcheze.

  • Coman becali dragus 2
×
Denis dragus interviu 300526
ÎNAPOI LA ARTICOL

Situația celor doi atacanți

Florinel Coman traversează o perioadă tensionată în Qatar și a transmis conducerii că dorește să plece de la Al-Gharafa în această vară. Imediat după partida din Ghencea, internaționalul de 28 de ani a fost întrebat despre o eventuală revenire la echipa finanțată de Gigi Becali, iar răspunsul său a lăsat ușa deschisă oricărei decizii.

„Acum nu știu, eu țin cu FCSB de mic. Mă bucur că am reușit să iau un campionat după foarte mulți ani de pauză. Am mulți prieteni acolo, dar vom vedea ce va fi”, a spus Florinel Coman.

În ceea ce îl privește pe Denis Drăguș, jucătorul de 26 de ani își va schimba cel mai probabil echipa, după ce i-a expirat împrumutul la Gaziantep, iar Trabzonspor nu intenționează să îl păstreze. Potrivit dezvăluirilor făcute de Marius Șumudică, atacantul are pe masă o ofertă din Arabia Saudită, cu un salariu de 1,5 milioane de dolari pe an.

Deși FCSB manifestă interes pentru transfer, pretențiile financiare ale fotbalistului depășesc bugetul alocat de Gigi Becali. O mutare s-ar putea concretiza doar în scenariul în care Drăguș acceptă o reducere salarială, consolându-se cu o participare în cupele europene.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
Acționariat nou la FCSB?! Gigi Becali a dat răspunsul
Acționariat nou la FCSB?! Gigi Becali a dat răspunsul
Gigi Becali e all-in în fereastra de transferuri: ”Suntem în negocieri”
Gigi Becali e all-in în fereastra de transferuri: ”Suntem în negocieri”
ULTIMELE STIRI
Jackpot CSM București: suma câștigată în Champions League, uriașă!
Jackpot CSM București: suma câștigată în Champions League, uriașă!
Gabriel Bonfim l-a umplut de sânge pe Belal Muhammad și a câștigat gala UFC Fight Night 278
Gabriel Bonfim l-a umplut de sânge pe Belal Muhammad și a câștigat gala UFC Fight Night 278
Dusan Vlahovic semnează! Atacantul va da lovitura în această vară
Dusan Vlahovic semnează! Atacantul va da lovitura în această vară
Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta”
Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta”
Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă!
Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Coman, marcator după 18 luni la națională, a rupt tăcerea despre ce i se întâmplă: „Puțini știu asta!“

Coman, marcator după 18 luni la națională, a rupt tăcerea despre ce i se întâmplă: „Puțini știu asta!“



Recomandarile redactiei
Jackpot CSM București: suma câștigată în Champions League, uriașă!
Jackpot CSM București: suma câștigată în Champions League, uriașă!
Gabriel Bonfim l-a umplut de sânge pe Belal Muhammad și a câștigat gala UFC Fight Night 278
Gabriel Bonfim l-a umplut de sânge pe Belal Muhammad și a câștigat gala UFC Fight Night 278
Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă!
Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă!
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”
Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta”
Cum au fost prinse Larisa Iordache și Diana Bulimar cu dulciuri în cantonament: ”Ne-a spus că nu ne face nimic și s-a întâmplat asta”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!