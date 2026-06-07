Gigi Becali a participat la tăierea de moț a lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi , unde s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș . Atacantul de la Al-Gharafa a fost cel care a publicat fotografiile alături de patronul roș-albaștrilor și de colegul său din ofensiva României. Întâlnirea a avut loc la o zi după meciul amical România - Țara Galilor, încheiat cu scorul de 2-1, partidă în care Coman a reușit să marcheze.

Situația celor doi atacanți

Florinel Coman traversează o perioadă tensionată în Qatar și a transmis conducerii că dorește să plece de la Al-Gharafa în această vară. Imediat după partida din Ghencea, internaționalul de 28 de ani a fost întrebat despre o eventuală revenire la echipa finanțată de Gigi Becali, iar răspunsul său a lăsat ușa deschisă oricărei decizii.

„Acum nu știu, eu țin cu FCSB de mic. Mă bucur că am reușit să iau un campionat după foarte mulți ani de pauză. Am mulți prieteni acolo, dar vom vedea ce va fi”, a spus Florinel Coman.

În ceea ce îl privește pe Denis Drăguș, jucătorul de 26 de ani își va schimba cel mai probabil echipa, după ce i-a expirat împrumutul la Gaziantep, iar Trabzonspor nu intenționează să îl păstreze. Potrivit dezvăluirilor făcute de Marius Șumudică, atacantul are pe masă o ofertă din Arabia Saudită, cu un salariu de 1,5 milioane de dolari pe an.

Deși FCSB manifestă interes pentru transfer, pretențiile financiare ale fotbalistului depășesc bugetul alocat de Gigi Becali. O mutare s-ar putea concretiza doar în scenariul în care Drăguș acceptă o reducere salarială, consolându-se cu o participare în cupele europene.