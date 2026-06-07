Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă!

Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă! CM 2026
Amir Kiarash
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Una dintre gazdele turneului final face tot posibilul, astfel încât CM 2026 (11 iunie – 19 iulie) să fie un coșmar pentru naționala unei țări care a fost atacată de SUA și Israel.

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IranFIFAGianni InfantinoMehdi Taj
Din articol

Mondialul din 2026 a lămurit definitiv un lucru: FIFA, organizație care conduce fotbalul mondial, e neputincioasă, legată la mâini, în fața unor decizii discriminatorii, șocante de-a dreptul, când ele sunt luate de forțele lumii.

Degeaba a dat asigurări Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, că se va ocupa personal, astfel încât participarea delegației Iranului, la CM 2026, să fie derulată fără probleme. În realitate, Infantino a livrat vorbe goale. Tot ce s-a întâmplat, în ultimele săptămâni, a demonstrat acest lucru.

Iranienii au voie în America doar cu 24 de ore înainte de meci!

Șicanele americanilor, în ceea ce privește naționala Iranului, au atins cote inimaginabile pe măsură ce ne-am apropiat de startul turneului. Și, la un moment dat, inclusiv cei de la FIFA s-au prins că vizele pentru America nu vor fi eliberate pentru toți membrii delegației.

În cadrul grupei G, naționala perșilor va înfrunta Noua Zeelanda (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (Seattle, 26 iunie).

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Până acum două săptămâni, cantonamentul Iranului ar fi trebuit să fie la Tucson, în statul Arizona. Apoi, la indicația FIFA, iranienii s-au mutat, la Tijuana (Mexic). Și bine au făcut! Pentru că, după cum Sport.ro a dezvăluit aici,greii“ federației, dar și oameni din jurul naționalei, n-au primit vize de SUA! 

Aceste vize au fost eliberate cu o întârziere rușinoasă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar 9 zile înainte de primul meci al Iranului, la Mondiale. Și, între timp, s-a aflat un alt amănunt șocant legat de aceste vize.

Concret, delegația Iranului are voie să pătrundă pe teritoriul Statelor Unite cu doar 24 de ore înainte de fiecare meci! Și trebuie să părăsească America, imediat după terminarea întâlnirii, pentru a reveni, la Tijuana (Mexic). Informația a fost confirmată, în presa iraniană, de Mehdi Taj, șeful forului fotbalistic de la Teheran.

Mondialul a devenit un joc politic și FIFA nu are nicio putere de a influența lucrurile“, a fost verdictul lui Taj.

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