Americanii au mutat războiul pe terenul de fotbal: decizia luată în cazul Iranului, neverosimilă!

Mondialul din 2026 a lămurit definitiv un lucru: FIFA, organizație care conduce fotbalul mondial, e neputincioasă, legată la mâini, în fața unor decizii discriminatorii, șocante de-a dreptul, când ele sunt luate de forțele lumii.

Degeaba a dat asigurări Gianni Infantino (56 de ani), șeful FIFA, că se va ocupa personal, astfel încât participarea delegației Iranului, la CM 2026, să fie derulată fără probleme. În realitate, Infantino a livrat vorbe goale. Tot ce s-a întâmplat, în ultimele săptămâni, a demonstrat acest lucru.

Iranienii au voie în America doar cu 24 de ore înainte de meci!

Șicanele americanilor, în ceea ce privește naționala Iranului, au atins cote inimaginabile pe măsură ce ne-am apropiat de startul turneului. Și, la un moment dat, inclusiv cei de la FIFA s-au prins că vizele pentru America nu vor fi eliberate pentru toți membrii delegației.

În cadrul grupei G, naționala perșilor va înfrunta Noua Zeelanda (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (Seattle, 26 iunie).