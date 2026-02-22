Arsenal s-a impus clar în derby-ul cu Tottenham, scor 4-1, într-un meci care a avut loc în runda 27 din Premier League, care s-a jucat pe „Tottenham Hotspur Stadium”.

Golurile „tunarilor” au fost marcate de Eze (32', 61') și Gyokeres (47', 90+4'), în timp ce unica reușită a lui Spurs a fost semnată de Kolo Muani (34').

Florin Manea, enervat la culme după criticile aduse lui Radu Drăgușin

Agentul lui Radu Drăgușin a intrat în direct în emisiunea de pe VOYO, Play on Sport, și a răbufnit după ce fundașul român a fost criticat.

Florin Manea a fost întrebat și despre viitorul lui Drăgușin, iar acesta a spus că vor discuta în vară.

„Am urmărit cu sufletul la gură transferul lui Drăgușin, de abia așteptam să văd unde merge și până la urmă văd că a rămas la Tottenham. La vară vom vedea, nu știu.

Noi vorbim despre Radu că e slab, dar Arsenal este cea mai bună echipă la ora actual. Mie mi s-a părut că a jucat foarte bine, dar noi vedem mereu alt meci, aici în România.

(n.r. la golul trei) Nu avea cum să dea altfel, decât dacă făcea preluare pe piept, Bissouma, ăla, nu iese la minge, păi e vina lui Radu că nu iese ăla la minge?”, a spus Florin Manea în exclusivitate la Play On Sport.

Radu Drăgușin a fost integralist în derby-ul cu Arsenal și a avut o prestație solidă. În prima repriză, a fost cel mai bun fundaș al lui Tottenham, reușind să respingă o minge de pe linia porții și să resolve multe faze în defensivă.

Cu toate acestea, în a doua parte „tunarii” s-au dezlănțuit și au fost mult mai agresivi, iar la golul de 3-1 marcat de Eze, fundașul român greșit și a oferit mult prea ușor mingea adversarilor.

În urma acestui rezultat, Tottenham este pe poziția a 16-a în Premier League, la doar patru puncte de zona retrogradării.