Andrei Rațiu (27 de ani) a reușit o nouă pasă de gol în La Liga. Fundașul dreapta al naționalei României a fost decisiv în meciul Betis - Vallecano, în desfășurare, din etapa a 25-a din campionatul Spaniei.

Assist pentru Andrei Rațiu în Betis - Vallecano

Rațiu s-a remarcat în minutul 42, când i-a pus pe tavă balonul lui Isi Palazon, care a făcut 1-1. „Sonic” și-a scos din joc un adversar prin dribling, după care i-a centrat ideal lui Palazon.

Andrei Rațiu a ajuns astfel la a treia pasă decisivă în campionatul Spaniei. Internaționalul român a reușit, în sezonul curent, și un gol în Conference League pentru Rayo Vallecano.