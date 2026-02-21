Andrei Rațiu (27 de ani) a reușit o nouă pasă de gol în La Liga. Fundașul dreapta al naționalei României a fost decisiv în meciul Betis - Vallecano, în desfășurare, din etapa a 25-a din campionatul Spaniei.
Assist pentru Andrei Rațiu în Betis - Vallecano
Rațiu s-a remarcat în minutul 42, când i-a pus pe tavă balonul lui Isi Palazon, care a făcut 1-1. „Sonic” și-a scos din joc un adversar prin dribling, după care i-a centrat ideal lui Palazon.
Andrei Rațiu a ajuns astfel la a treia pasă decisivă în campionatul Spaniei. Internaționalul român a reușit, în sezonul curent, și un gol în Conference League pentru Rayo Vallecano.
„Sonic”, omul meciului împotriva gigantului Atletico Madrid
Andrei Rațiu (27 de ani) a făcut spectacol în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0, contând pentru etapa a 24-a din La Liga. Fundașul dreapta al naționalei României a oferit pasa de gol la reușita lui Fran Perez din minutul 40, din care a fost deschis scorul.
Rațiu a centrat impecabil, după ce l-a ridiculizat prin driblinguri repetate pe Ruggeri. Celelalte goluri ale gazdelor au fost marcate de către Valentin (45') și Mendy (76').
În urma evoluției sale, Andrei Rațiu a primit din partea portalului Sofascore nota 8.1, a doua cea mai bună de pe teren după cea a lui Mendy (8.3).
Rațiu a fost însă desemnat drept cel mai bun jucător de pe teren. El a avut un procentaj de 76% al paselor reușite (32/42) și a făcut nouă recuperări.