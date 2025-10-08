Selecționerul României a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului și despre Horațiu Moldovan, portarul care nu a jucat până acum la Real Oviedo și a ratat convocarea la națională pentru aceste partide.



În locul său, Lucescu i-a preferat pe Ionuț Radu (Celta Vigo), Răzvan Sava (Udinese) și Ștefan Târnovanu (FCSB).



”Il Luce” l-a ”taxat” pe Moldovan pentru golul al doilea încasat în meciul cu Cipru (2-2), care a redus serios șansele naționalei noastre la o calificare directă la Campionatul Mondial.



Mircea Lucescu: ”Moldovan nu s-a gândit la consecințe”



”Moldovan nu s-a gândit ce consecințe ar putea avea ce a făcut el pentru colegi! Orice faci poate influența cariera altor jucători. El n-a jucat, e vina mea pentru că l-am folosit nejucând. Nu avea voie să scoată echipa și să joace minge lungă.



Trebuia să ținem mingea și să nu o vadă ei până la sfârșit, că ei nu făceau pressing. Degajarea lui i-a împins pe toți să iasă în interval de 20 de metri, au preluat, au venit peste noi și au dat gol.



Și știa că nu are voie, că i s-a atras atenția. Îl amețești pe Pittas de două-trei ori, pe urmă se oprește și ei se retrag. Hai să ținem acolo de minge, nu cu pase lungi”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.



Jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria:



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);



ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

