Raul Opruț (28 de ani) a fost din nou decisiv pentru cei de la Dinamo și a ajuns la patru goluri marcate în ultimele șase partide, cifră la care se adaugă și o pasă de gol.

Internațional cu cinci meciuri la echipa națională, Opruț rămâne în vizorul staff-ului tehnic pentru barajul cu Turcia, programat pe 26 martie. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune însă că nu l-ar convoca pe fundașul stânga de la Dinamo pentru această acțiune.

MM Stoica, despre Raul Opruț: ”Trebuie să discutăm despre asta”

Oficialul campioanei României i-ar alege pe Nicușor Bancu și Alexandru Chipciu pentru postul de fundaș stânga al echipei naționale. În ceea ce-l privește pe Opruț, MM Stoica aduce în discuție experiența la nivel internațional.

„Bancu și Chipciu, clar! Dacă nu erau golurile astea, vorbeam acum de Opruț? Eu l-am pus în echipa campionatului, înaintea lui Bancu. L-am văzut, a avut o creștere foarte mare, dar trebuie să discutăm de experiența lui în meciurile internaționale.

A fost în Belgia, n-a jucat deloc. Acum este din ce în ce mai bine”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Raul Opruț a fost transferat de Dinamo încă din sezonul precedent, sub formă de împrumut din Belgia, de la KV Kortrijk. După un singur sezon, ”câinii” s-au convins să-l transfere definitiv pentru 200.000 de euro.

În acest sezon, fundașul stânga a bifat 30 de meciuri pentru cei de la Dinamo, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte două pase decisive, în toate competițiile.