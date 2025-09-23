Deși se afla pe lista preliminară trimisă de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, Mitriță a decis să pună punct carierei sale ca jucător al echipei naționale, motivând decizia luată prin distanța dintre China și România pe care este nevoit să o parcurgă la fiecare convocare.

Alex Mitriță, mesaj pentru Mircea Lucescu, după avertismentul selecționerului

La scurt timp după scrisoarea lui Mitriță prin care își anunța retragerea de la națională, Mircea Lucescu a reacționat și i-a transmis fotbalistului de 30 de ani să nu ajungă să regrete această hotărâre.

”A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete. Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională”, a spus Mircea Lucescu.

Replica lui Mitriță a venit o zi mai târziu, printr-un mesaj scurt, în limba engleză, postat pe rețelele sociale.

”Fără regrete în viață, doar lecții învățate” a fost mesajul lui Mitriță, scris peste o fotografie în care fotbalistul apare cu zâmbetul pe buze.

