"Charalambous ar trebui să-și asume mare parte din vină și pentru modul în care se prezintă acum echipa"

"Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic. Sunt foarte dezamăgit. Ceva trebuie să se schimbe! Trebuie să facem ceva, să schimbăm ceva. Nu mi-a plăcut deloc atitudinea echipei, avem nevoie de spirit de luptă. A fost clar că n-am fost motivați. Nu știu dacă ne-am pierdut spiritul, trebuie să-l regăsim cât mai repede", a declarat Elias Charalambous, după înfrângerea drastică împotriva lui Dinamo Zagreb.



Cu două tituluri de campion în Liga 1 (2024, 2025), cu două trofee Supercupa României (2024, 2025) și cu două distincții "Antrenorul sezonului în fotbalul românesc" (2024, 2025), managerul cipriot pare să lase să se înțeleagă că parcursul extrem de slab din acest sezon nu ține exclusiv de modul în care gândește el pregătirea și tactica pentru meciuri, ci mai degrabă de atituidinea jucătorilor. Dar, dacă el a fost lăudat pentru cele patru trofee recente din palmaresul FCSB, atunci tot el ar trebui să-și asume mare parte din vină și pentru modul în care se prezintă acum echipa.

"FCSB se află într-o situație în care orice alt antrenor ar fi fost demis de mult timp de vulcanicul Gigi Becali"



Pe locul al nouălea în Liga 1, la 12 puncte în spatele liderului Craiova, dar cu o exprimare pe teren care îi dă serios emoții pentru calificarea în play-off, cu o victorie în două meciuri și poziția a treia în Grupa B a Cupei României și pe locul al 29-lea în Europa League (2 victorii și 5 înfrângeri), FCSB se află într-o situație în care orice alt antrenor ar fi fost demis de mult timp de vulcanicul Gigi Becali.

Dacă lotul este în mare parte același ca în sezonul trecut, poate chiar îmbunătățit, iar patronul nu se implică în niciun fel în schimbările din timpul meciului și în alcătuirea primului "11", Charalambous părând mereu jignit de asemenea apropouri ale jurnaliștilor, atunci căderea recentă trebuie să fie exclusiv vina staff-ului tehnic, care nu a reușit să citească semnele unei schimbări tectonice în atitudinea și motivarea jucătorilor.



În funcție din martie 2023, actualul antrenor al FCSB a avut unul dintre cele mai lungi mandate pe banca FCSB din ultimele decenii și a reușit ceea ce nici Anton Petrea, Leo Strizu, Bogdan Vintilă sau Dinu Todoran, tehnicieni toleranți cu excentricitățile patronului, nu au realizat. Charalambous a părut mereu în acord cu Gigi Becali și nu l-a deranjat pe milionar cu nicio decizie sau declarație orgolioasă.

Cum latifundiarului pare că îi place să-și asume meritele, dar nu și eșecurile, rămâne de văzut dacă contractul cipriotului va fi din nou prelungit la finalul actualului sezon, care nu se anunță unul deloc liniștit pentru trupa din Berceni. Pe de altă parte, în cazul în care se vor despărți de diplomatul Charalambous, "roș-albaștrii" vor avea dificultăți să găsească un antrenor de valoarea superioară, care să accepte climatul de lucru actual, fără să ceară o remunerație exorbitantă ca "primă de risc".

