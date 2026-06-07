VIDEO EXCLUSIV Gabriel Bonfim l-a umplut de sânge pe Belal Muhammad și a câștigat gala UFC Fight Night 278

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SPORT.RO
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UFC Fight Night 278 a avut loc duminică dimineață și a fost transmisă în direct pe VOYO.

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gabriel bonfimUFC Fight NightBelal MuhammadUFC
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În main event-ul galei, Gabriel Bonfim l-a învins pe Belal Muhammad prin decizie unanimă, 50-45, după cele cinci runde, într-un meci la categoria welterweight care a avut loc la Meta APEX în Las Vegas.

Gabriel Bonfim l-a umplut de sânge pe Belal Muhammad și a câștigat gala UFC Fight Night 278

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Foto: Captură VOYO

Statisticile arată că Muhammad a avut 86 de lovituri trimise dintr-un total de 275, ceea ce înseamnă că doar 31% dintre ele au avut efect, în timp ce Bonfim a fost mai eficace, cu 128 de lovituri trimise din 261 (49%).

Bursele oficiale nu au fost publicate, dar estimările disponibile indică faptul că Belal Muhammad a încasat 300.000 de dolari pentru luptă, iar Gabriel Bonfim, între 200.000-250.000 de dolari, conform essentiallysports.com.

În aceeași seară, pe main card s-au mai luptat Brendan Allen (câștigător) cu Edmen Shahbazyan la middleweight, Fares Ziam cu Tom Nolan (câștigător) la lightweight, Bryce Mitchell (câștigător) cu Santiago Luna la bantamweight și Iwo Baraniewski (câștigător) cu Junior Tafa la light heavyweight.

Următoarea gală programată este UFC Freedom 250 cu Topuria vs. Gaethje main event. Ea va putea fi urmărită în direct pe VOYO luni dimineață, 15 iunie, de la 3:00.

Decizia ONJN nr. 1190/21.08.2024 nr de Licenta L1244251W001596.

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