Noi probleme pentru „Il Luce".

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a fost internat din nou de urgență, informează Fanatik. Antrenorul în vârstă de 80 de ani se confruntă cu probleme medicale încă de la începutul anului.

Mircea Lucescu, internat din nou de urgență la spital! Ce s-a întâmplat

Inițial, Lucescu a ajuns la spital din cauza unor probleme cardiace, iar săptămânile trecute ar fi avut nevoie din nou de îngrijiri medicale după ce a contractat o gripă severă, cu febră de peste 39 de grade. 

Tratamentul cu antibiotice nu a dat rezultatele așteptate, motiv pentru care medicii au decis internarea sa la Spitalul Universitar, pentru investigații suplimentare și monitorizare.

Din cauza stării de sănătate, selecționerul nu a putut merge în Antalya, unde intenționa să urmărească echipele românești în perioada de pregătire. 

Chiar dacă în ultimele zile se simțise mai bine și fusese prezent la sediul FRF pentru a pregăti meciurile din luna martie, medicii au considerat necesară internarea, mai scrie sursa citată.

