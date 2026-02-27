Echipa la care evoluează Ionuț Radu a marcat unicul gol al partidei cu gruparea pregătită de Răzvan Lucescu în minutul 63, prin Williot Swedberg.

Spaniolii au dezvăluit decizia luată de Celta Vigo în privința lui Ionuț Radu

Ionuț Radu nu a avut ce apăra în meciul cu PAOK Salonic. Echipa lui Răzvan Lucescu nu a expediat niciun șut pe spațiul porții, așa că goalkeeper-ul român a avut parte de o seară liniștită.

La scurt timp după meci, presa din Spania a făcut un anunț important în legătură cu Ionuț Radu. Portarul român este considerat un jucător ”netransferabil” de către cei de la Celta Vigo. Radu este unul dintre transferurile considerate a fi reușite de către cei de la Celta Vigo într-un moment în care s-a dorit reconstrucția lotului.

”Printre jucătorii pe care Celta vrea să îi protejeze, numele lui Ionuț Radu iese în evidență, acesta fiind unul dintre transferurile de marcă ale echipei și un pilon al lotului.

Portarul român nu a oferit doar siguranță între buturi, ci și leadership în momentele de maximă presiune. Evoluțiile sale constante au creat percepția în cadrul clubului că reprezintă o piesă de bază în cadrul proiectului.

Clubul îl consideră parte din acel grup select de jucători a căror plecare nu este luată în calcul în circumstanțe normale. Deși în fotbalul modern nu există protecții absolute împotriva transferurilor, poziția este fermă. O eventuală negociere ar porni de la sume ridicate și dintr-o poziție de putere. Nu este vorba doar despre valoarea sa de piață, ci și despre rolul său crucial în organizarea defensivă”, a scris Dorsal16.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Ionuț Radu, conform Transfermarkt.

Ionuț Radu a semnat cu Celta Vigo din postura de jucător liber de contract după ce petrecuse câteva luni la Venezia. Cu formația din La Liga, Radu a semnat un contract valabil până în vara anului 2029.

În acest sezon goalkeeper-ul român a strâns 33 de meciuri la Celta Vigo și a păstrat poarta intactă în nouă dintre acestea.