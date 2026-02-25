FIFA a fost somată să plătească 8 milioane de dolari!

Consiliul Local al localității americane Foxborough, statul Massachusetts, a decis să refuze acordarea licenței de divertisment necesară organizării marilor evenimente publice, dacă nu va primi fondurile necesare acoperirii cheltuielilor vitale pentru siguranța populației. Găzduirea a șapte meciuri de la CM 2026 este neclară, cu patru luni înaintea startului competiției, dacă organizația fotbalistică mondială nu va achita opt milioane de dolari.

Arena din Nord-Estul Statelor Unite este casa echipei de fotbal american New England Patriots și ar trebui să găzduiască șapte partide la Cupa Mondială din această vară, respectiv Haiti - Scoția (13 iunie / Grupa C), câștigătoarea barajului B (Bolivia/Surinam-Iraq) - Norvegia (16 iunie / Grupa I), Scoția - Maroc (19 iunie / Grupa C), Anglia - Ghana (23 iunie / Grupa L), Norvegia - Franța (26 iunie / Grupa I), un duel din "16"-mile de finală (29 iunie) și unul din sferturile de finală (9 iulie).

New York-ul a renunțat la Fan Festival, dintr-un motiv ireal

Aceasta nu e singura problemă apărută în ultima perioadă. Autoritățile din New York au anunțat că nu vor mai organiza tradiționalul Fan Festival promis de FIFA, o zonă destinată suporterilor care nu au bilete la meci, dar au făcut deplasarea pentru competiție și pot urmări partidele pe ecrane, pot socializa și se pot bucura de ospitalitatea gazdelor.

Aceasta trebuia să fie localizată în Liberty State Park din New Jersey și ar fi costat aproximativ 1 milion de euro pe zi pentru fiecare din cele 39 de zile cât durează Cupa Mondială. Decizia e una controversată și criticată, pentru că metropola americană va cheltui doar anul acesta peste 1.2 miliarde de dolari pentru beneficiile primite de cei peste 500.000 de imigranți ilegali.

Decizia vine după ce președintele Donald Trump a făcut aproape imposibilă vizita suporterilor din Iran, Haiti (restricție totală), Senegal și Coasta de Fildeș (restricție parțială), cetățenii acestor țări fiind pe lista celor care vor avea acces extrem de dificil pe teritoriul SUA.

În Jalisco, armata și narcotraficanții se împușcă pe stradă

Dar aceasta nu e cea mai surprinzătoare problemă apărută în această săptămână, acest drept fiind rezervat Mexicului. Țara latină din America de Nord, ar trebui să organizeze meciuri în trei locații, pe Estadio Azteca (Mexico City), Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo Leon) și Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco).

Ultima este pusă sub semnul întrebării, după ce zona a devenit teatrul unui război deschis între forțele armate mexicane și Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), după lichidarea de către trupele speciale a lui Nemesio "El Mencho" Oseguera, liderul periculosului cartel de droguri. Ostilitățile au degenerat în lupte de stradă și s-au înregistrat zeci de morți și sute de răniți, iar daunele materiale în regiune se ridică la mai multe sute de milioane de dolari. Răzbunarea grupării interlope poate continua și după începerea Cupei Mondiale, chiar și la nord de graniță, mai ales că uciderea lui Oseguera a avut loc la insistențele guvernului american și cu ajutorul trupelor speciale ale SUA. Guadalajara ar trebui să găzduiască și barajul intercontinental Noua Caledonie / Jamaica - RD Congo (26 și 31 martie).

De asemenea, la finalul anului trecut, presa mexicană a dezvăluit că s-au găsit rămășițele a 456 de cadavre, în gropi comune aflate în apropierea stadionului Akron din orașul Zapopan, statul Jalisco, casa echipei Chivas de Guadalajara. Înfricoșătoarea descoperire a fost făcută pe parcursul a doi ani, în timpul lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii. Arena ar trebui să găzduiască patru meciuri din faza grupelor la CM 2026, respectiv Coreea de Sud - Cehia/ Danemarca/ Irlanda, Macedonia de Nord (11 iunie / Grupa A), Mexic - Coreea de Sud (18 iunie / Grupa A), Uruguay - Spania (26 iunie / Grupa H) și Columbia - RD Congo/ Noua Caledonie / Jamaica (23 iunie / Grupa K).