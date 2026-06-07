Atacantul sârb Dusan Vlahovic a fost asociat cu mai multe echipe importante, iar în contextul în care a intrat în ultimele luni de contract cu Juventus despărțirea părea iminentă. Dorit și de Barcelona, se părea apoi că Vlahovic va semna un nou contract cu Juventus.

Vlahovic are 68 de goluri și 16 pase decisive în 168 de meciuri pentru Juventus, iar cota sa de piață este estimată la 35 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Sârbul are cel mai mare salariu de la Juventus: câștigă anual 12 milioane de euro pe sezon, dublu față de Marcus Thuram de la Inter Milano.

Dusan Vlahovic, salariu de peste 12 milioane de euro indiferent de alegerea făcută

Se pare că până la urmă Vlahovic nu va mai semna cu Juventus prelungirea acordului, iar Bayern a aflat acest lucru! Astfel, potrivit publicației italiene Corriere dello Sport, reprezentanții campioanei Germaniei au avut, recent, o întâlnire secretă cu tatăl atacantului!

Salariul său ar putea fi la nivelul de la Juventus, de 12 milioane de euro pe an, conform primelor informații pe surse, indiferent de formația pe care o va alege. Despărțirea dintre atacantul sârb și gruparea torineză este iminentă. Cele două părți se îndreptau spre finalul înțelegerii de mai mult timp și nu existau zvonuri cu privire la o prelungire, mai ales că numele lui Vlahovic a fost asociat cu mai multe cluburi importante.

Galatasaray și Beșiktaș, rivalele care îl doresc pe Dusan Vlahovic: bani la semnătură, dar și din drepturile de imagine

Pentru semnătura vârfului se luptă două mari rivale, Galatasaray și Beșiktaș, după cum scrie presa din Turcia, iar cele două se gândesc să îi ofere sumă la semnătură, un salariu consistent, dar și bani mulți din drepturile de imagine ale atacantului.

Rămâne de văzut ce va alege Vlahovic, între cele două cluburi din Turcia, sau dacă nu cumva va decide să semneze cu una din marile cluburi ale Europei. De el se interesează, așadar, și Bayern Munchen, cât și Manchester United sau AC Milan.