„Nu este o ruşine” să pierzi cu 1-7 în faţa unei echipe a Germaniei de un nivel cu mult superior, a comentat duminică selecţionerul echipei din Curaçao, Dick Advocaat, a cărui echipă a disputat primul său meci la Cupa Mondială.
”Nu este o rușine”
Să încasezi un astfel de scor „nu este o ruşine împotriva unei astfel de echipe. Această echipă valorează 850 de milioane, iar Curaçao, 25”, a declarat antrenorul olandez în cadrul conferinţei de presă.
Echipa din Antilele Olandeze spera să pună mai multe probleme Germaniei, „dar nu a mers, pur şi simplu au fost prea puternici, iar noi le-am oferit deja câteva goluri uşoare. 7-1 este, evident, un scor zdrobitor. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu îşi pierde prea mult încrederea, că nu rămân blocaţi într-o stare de spirit negativă. Dar nu îmi fac prea multe griji în privinţa asta”, a adăugat selecţionerul în vârstă de 78 de ani.
”Bucuria oamenilor a fost fantastică”
În tribune, în ciuda acestui rezultat, „bucuria oamenilor a fost fantastică”, a remarcat el.
„Este deja extraordinar ce am realizat pentru a ne califica. Şi trebuie să conştientizăm acest lucru. Să jucăm pur şi simplu un turneu frumos”, a adăugat el, citat de news.ro.
Chiar dacă Curaçao nu reuşeşte să creeze „o surpriză” în meciurile următoare, „vom fi totuşi fericiţi că am participat la cel mai mare eveniment din lume”.