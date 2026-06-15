„Nu este o ruşine” să pierzi cu 1-7 în faţa unei echipe a Germaniei de un nivel cu mult superior, a comentat duminică selecţionerul echipei din Curaçao, Dick Advocaat, a cărui echipă a disputat primul său meci la Cupa Mondială.

”Nu este o rușine”

Să încasezi un astfel de scor „nu este o ruşine împotriva unei astfel de echipe. Această echipă valorează 850 de milioane, iar Curaçao, 25”, a declarat antrenorul olandez în cadrul conferinţei de presă.

Echipa din Antilele Olandeze spera să pună mai multe probleme Germaniei, „dar nu a mers, pur şi simplu au fost prea puternici, iar noi le-am oferit deja câteva goluri uşoare. 7-1 este, evident, un scor zdrobitor. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu îşi pierde prea mult încrederea, că nu rămân blocaţi într-o stare de spirit negativă. Dar nu îmi fac prea multe griji în privinţa asta”, a adăugat selecţionerul în vârstă de 78 de ani.

”Bucuria oamenilor a fost fantastică”

În tribune, în ciuda acestui rezultat, „bucuria oamenilor a fost fantastică”, a remarcat el.

„Este deja extraordinar ce am realizat pentru a ne califica. Şi trebuie să conştientizăm acest lucru. Să jucăm pur şi simplu un turneu frumos”, a adăugat el, citat de news.ro.

Chiar dacă Curaçao nu reuşeşte să creeze ﻿„o surpriză” în meciurile următoare, „vom fi totuşi fericiţi că am participat la cel mai mare eveniment din lume”.