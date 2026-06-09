FC Voluntari a învins-o în barajul pentru promovare/menținere în Superliga României pe FC Hermannstadt, după ce în tur meciul s-a încheiat 3-2 pentru sibieni, iar în retur, 3-0 pentru ilfoveni.

FC Voluntari, transfer pentru Superliga: ”Bine ai venit!”

Echipa de pe ”Anghel Iordănescu” revine, așadar, pe prima scenă a fotbalului românesc după două stagiuni petrecute în liga secundă

FC Voluntari se pregătește acum pentru Superliga cum știe mai bine: ilfovenii au anunțat transferul fotbalistului Denis Haruț, care a fost legitimat din toamna lui 2024 și până acum la Sepsi OSK.

”Bine ai venit, Denis Haruț!

FC Voluntari a ajuns la un acord cu căpitanul lui Sepsi OSK, Denis Haruț, care se alătură echipei înaintea noului sezon de SuperLiga.

În vârstă de 27 de ani, Denis este un jucător polivalent, care poate evolua atât în centrul defensivei, cât și în banda dreaptă sau la mijlocul terenului. De-a lungul carierei, a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Poli Timișoara, FC Botoșani, FCSB sau Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Fost internațional de tineret al României U21, Denis are în palmares două titluri de campion în Superliga și o Supercupă a României cu FCSB.

Mult succes în tricoul FC Voluntari, Denis Haruț!”, se arată în comunicatul emis de FC Voluntari.

Cifrele lui Denis Haruț