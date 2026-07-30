Englezii anticipează un eșec pentru FCSB înaintea returului din FK Auda

Trupa pregătită de Marius Baciu are în față o misiune extrem de dificilă în manșa a doua a turului doi preliminar din Conference League. După victoria neașteptată obținută de formația baltică în Capitală, cu 3-2, balanța pare să se fi înclinat decisiv în favoarea gazdelor de joi seara.

Jurnaliștii publicației Sports Mole au analizat cele două adversare de joi seară și au ajuns la concluzia că echipa din România nu are forța necesară pentru a întoarce soarta dublei manșe. Jurnaliștii englezi anticipând o remiză la capătul celor 90 de minute, rezultat care ar pune punct parcursului european al oaspeților.