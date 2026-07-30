Englezii anticipează un eșec pentru FCSB înaintea returului din FK Auda

Trupa pregătită de Marius Baciu are în față o misiune extrem de dificilă în manșa a doua a turului doi preliminar din Conference League. După victoria neașteptată obținută de formația baltică în Capitală, cu 3-2, balanța pare să se fi înclinat decisiv în favoarea gazdelor de joi seara.
Jurnaliștii publicației Sports Mole au analizat cele două adversare de joi seară și au ajuns la concluzia că echipa din România nu are forța necesară pentru a întoarce soarta dublei manșe. Jurnaliștii englezi anticipând o remiză la capătul celor 90 de minute, rezultat care ar pune punct parcursului european al oaspeților.
Gazdele vor juca la siguranță
Englezii scriu că Auda va juca pragmatic pentru a-și proteja avantajul, bazându-se pe moralul excelent și pe forța arătată în meciurile disputate pe propriul teren.
„Pronosticul nostru: Auda – FCSB 1-1, iar Auda va câștiga cu 4-3 pe ansamblul celor două manșe. Auda va simți că și-a făcut treaba grea prin victoria obținută în România și, deși va fi precaută în fața unei reacții din partea FCSB, credem că gazdele, care au pierdut doar unul dintre ultimele șase meciuri disputate pe teren propriu, vor face suficient pentru a-și proteja avantajul din prima manșă printr-un rezultat de egalitate”, au transmis jurnaliștii britanici.
Partida decisivă dintre Auda și FCSB se dispută joi, 30 iulie, de la ora 19:00, și poate fi urmărită în direct pe VOYO.