Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, rămâne cu impresia că rezultatul din meciul tur a fost doar un accident și este sigur de calificarea în faza următoare a competiției, chiar dacă, pe hârtie, returul din Letonia se anunță a fi unul dificil.

Gigi Becali: ”E sută la sută! Calificare și punct”

Meciul are și o miză financiară importantă, pentru că o duce pe FCSB mai aproape de calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar fi recompensată cu 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro.

”La mine nu există cu încrezător, la mine este calificare. Ce e aia încrezător? Nu, tată, la mine e sută la sută. Calificare și punct, atât există, altceva nu există.

Nu a fost doar un accidentat, pe urmă a fost și arbitrajul, că acolo s-a făcut toată treaba”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Dacă se va califica în faza următoare a competiției, FCSB va înfrunta câștigătoarea ”dublei” dintre NK Aluminij - Dinamo City (1-1 în tur).

FCSB - mercato de vară

Antrenor - Marius Baciu (confirmat);

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis);

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari);

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat).

REZUMAT - FCSB - FC Auda 2-3 (meciul tur)