Bulgarii s-au calificat grație rezultatului de 1-0 din tur.

Levski Sofia a marcat de două ori în minutele 13 și 16. Craiova a revenit prin golurile lui Bancu și Rus, dar nu a reușit să împingă meciul în prelungiri.

În Europa League, Universitatea Craiova se va duela cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în timp ce Levski va juca în Champions League în compania lui Kairat Almaty.

Florin Prunea, fostul mare internațional, a urmărit partida și crede că Lauranțiu Popescu (29 de ani), portarul oltenilor, a fost cel mai bun jucător al echipei lui Felipe Coelho.

În plus, fostul portar crede că Universitatea Craiova poate trece de următorul adversar din Europa League. După eliminarea din Champions League, oltenii vor da peste finlandezii de la KuPS.

Florin Prunea: ”Popescu a fost cel mai bun”

„Popescu cred că și-a făcut treaba. El a fost cel mai bun jucător al echipei, dar Popescu nu a fost problema. Problema a fost în apărare, la mingea respinsă, la faza a doua. Cu toate că, la 2-2, dacă Baiaram marca, era altceva. În prelungiri ar fi câștigat Craiova. Au fost momente bune, poate cele mai bune, atunci când cădeau ei.

Aici se vede unde suntem. Ne umflăm mușchii, dăm mai mult din gură decât facem pe teren și în afară se vede asta. Sper ca celelalte echipe să mai facă ceva, dar măcar două echipe să meargă mai departe.

Când nu ai jocuri în picioare europene este greu. Este greu și în Europa League să meargă mai departe. KuPS nu sunt așa grei, dar măcar Conference League să prindă”, a spus Prunea, potrivit GSP.ro.

Caseta meciului