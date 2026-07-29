Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Dan Petrescu (58 de ani) a stat o bună perioadă departe de fotbal, din cauza problemelor de sănătate, dar acum urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României, dar și parcursul echipelor românești din cupele europene.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, ”Bursucul”, de cinci ori campion al României cu CFR Cluj și Unirea Urziceni, a spus că FCSB poate trece de Auda, în ciuda rezultatului din meciul tur, din Ghencea.

Dan Petrescu: ”Eu zic că FCSB poate să se califice”

Antrenorul a fost prezent la meciul din Ghencea și s-a arătat impresionat de jucătorii celor de la Auda, motiv pentru care crede că o eventuală eliminare nu ar fi o rușine pentru FCSB.

”Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Meciul are și o miză financiară importantă, pentru că o duce pe FCSB mai aproape de calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar fi recompensată cu 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani. O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro.

Echipa probabilă a FCSB și posibilii adversari

Echipa probabilă a FCSB (4-3-3): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Dacă FCSB va reuși să se califice în turul trei preliminar al Conference League, fosta campioană a României va înfrunta câștigătoarea din dubla manșă dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania). În tur scorul a fost 1-1, iar meciul s-a disputat pe terenul clubului sloven.