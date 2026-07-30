După ce a câștigat pe terenul lui Csikszereda și a ajuns la două victorii în primele două etape, FCSB se va deplasa în această etapă pe terenul nou-promovatei Sepsi OSK, la Sfântu Gheorghe.

Dinamo va juca pe teren propriu cu FC Voluntari, în timp ce Rapid va juca vineri în compania celor de la UTA, la Arad. Modificarea a avut loc la meciul celor de la Universitatea Craiova.

Oltenii au fost programați inițial sâmbătă pentru meciul cu FC Argeș, dar meciul a fost mutat duminică, în contextul în care Universitatea va juca acum joi, în Europa League.

Programul etapei a patra din Superliga României:

Vineri, 7 august

Ora 18.30 Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi

Ora 21.30 UTA Arad - FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

Ora 18.30 Farul Constanţa - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Dinamo - FC Voluntari

Duminică, 9 august

Ora 18.30 Universitatea Craiova - FC Argeş

Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FCSB

Luni, 10 august