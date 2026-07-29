Transferat cu surle și trâmbițe la Dinamo în iarnă, George Pușcaș (30 de ani) nu a rupt gura târgului pe finalul sezonului precedent, mai ales că o hernie i-a dat mari bătăi de cap.

În prezent, atacantul se află în plin proces de recuperare, motiv pentru care nu a fost la dispoziția antrenorului Nuno Campos (51 de ani) în primele două etape din acest sezon. Operația suferită de internațional a ”generat alte probleme”, spune Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: ”Vrem ca Pușcaș să rămână la Dinamo”

Președintele lui Dinamo a spus că decizia luată de conducere și staff-ul tehnic este de a-l păstra pe George Pușcaș în lot pentru următoarea perioadă. În momentul transferului, șefii clubului și fanii și-au pus mari speranțe în Pușcaș.

„E într-un proces de recuperare. Operația a reușit, dar se pare că a generat alte probleme. Vrem să înțelegem cât mai bine care e situația. E frustrant pentru noi, sigur e frustrant și pentru el.

Noi ne-am pus speranțe în el, dar nu reușește până acum să ne ajute. E destul de frustrant. E greu să vorbesc despre asta. Facem tot ce ține de noi ca să găsim soluții. Vrem să rămână la noi și să ne ajute.

Iar la Mazilu e o chestie de adaptare. Am observat că și Nuno Campos vede multă calitate la el, dar o arată parțial. L-am văzut de multe ori în echipa de start, la antrenamente. Ține doar de el și de tăria lui. Dar e parte din grupul nostru”, a spus Nicolescu, potrivit GSP.ro.

De la transferul la Dinamo, George Pușcaș a bifat opt partide, reușind un gol și o pasă de gol într-un meci cu FC Argeș, câștigat cu 2-1.

Dinamo va disputa următorul meci vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, împotriva celor de la Oțelul Galați. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ce transferuri a făcut momentan Dinamo

Formația pregătită de Nuno Campos a fost una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în această vară.

Dinamo i-a transferat, printre alții, pe Martin Pascual, Dario Benavides, Oliver Hintsa, Yacine Bourhane, Tudor Alistar, Alaa Bellaarouch, Răzvan Radu, Ianis Doană, Adriano Manole și Ștefan Opriș.

La capitolul plecări, Kennedy Boateng a ajuns la Al Fateh, Eddy Gnahore a semnat cu FCSB, Georgi Milanov a plecat la Botev Plovdiv, iar Jordan Ikoko, Costin Amzăr și Adrian Caragea și-au reziliat contractele.