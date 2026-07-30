Nemulțumit de minutele jucate, fotbalistul și-a anunțat plecarea din Superliga: „Îmi încerc norocul în altă parte!”

FC Botoșani a anunțat joi despărțirea de fundașul bosniac Riad Suta, cele două părți alegând să încheie angajamentul pe cale amiabilă.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a ajuns la FC Botoșani în vara anului trecut, din postura de fotbalist liber de contract, după experiența de la formația GOSK Gabela. Pe parcursul șederii sale în Moldova, apărătorul a strâns 12 prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc. Singura sa reușită a venit într-o partidă cu CFR Cluj din sezonul anterior, încheiată la egalitate, scor 3-3.

În actuala stagiune, antrenorul Marius Croitoru nu l-a inclus pe bosniac în lot pentru primele două confruntări ale campionatului, anume remizele obținute în fața celor de la FC Voluntari (scor 2-2) și Rapid București (scor 1-1).