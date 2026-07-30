Nemulțumit de minutele jucate, fotbalistul și-a anunțat plecarea din Superliga: „Îmi încerc norocul în altă parte!”

Nemulțumit de minutele jucate, fotbalistul și-a anunțat plecarea din Superliga: „Îmi încerc norocul în altă parte!” Superliga
SPORT.RO
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Pleacă din Superliga!

TAGS:
Riad SutaSuperligaFC Botosani
Din articol

FC Botoșani a anunțat joi despărțirea de fundașul bosniac Riad Suta, cele două părți alegând să încheie angajamentul pe cale amiabilă.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a ajuns la FC Botoșani în vara anului trecut, din postura de fotbalist liber de contract, după experiența de la formația GOSK Gabela. Pe parcursul șederii sale în Moldova, apărătorul a strâns 12 prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc. Singura sa reușită a venit într-o partidă cu CFR Cluj din sezonul anterior, încheiată la egalitate, scor 3-3.

În actuala stagiune, antrenorul Marius Croitoru nu l-a inclus pe bosniac în lot pentru primele două confruntări ale campionatului, anume remizele obținute în fața celor de la FC Voluntari (scor 2-2) și Rapid București (scor 1-1).

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Motivul despărțirii de gruparea moldoveană

Apărătorul a explicat decizia de a părăsi formația, subliniind dorința de a bifa mai multe minute pe teren viitor.

„Am trăit o perioadă frumoasă aici, la FC Botoșani și le mulțumesc tuturor pentru felul în care m-au tratat. Sunt tânăr și am nevoie să joc la această vârstă, motiv pentru care am considerat că este mai bine pentru mine să îmi încerc norocul în altă parte. Voi ține pumnii strânși băieților și sunt convins că FC Botoșani își va atinge obiectivele. Le transmit suporterilor să fie în continuare alături de echipă. Cu fanii alături, FC Botoșani a demonstrat că este o forță în România”, a transmis Riad Suta, potrivit comunicatului oficial publicat de club.

Botoșani joacă în această etapă pe terenul vicecampioanei Universitatea Cluj. Duelul este programat luni, 3 august, începând cu ora 18:30.

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