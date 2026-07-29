Eliminată de Levski, Universitatea Craiova își cunoaște adversara din Europa League

Levski a început meciul ”în forță” și a condus cu 2-0 prin două goluri marcate în minutele 13 și 16. Oltenii au început să spere abia spre finalul primei reprize, când Nicușor Bancu a redus din diferență.
Eliminată din Champions League, Universitatea Craiova își cunoaște adversara din Europa League
Cu un ”start lansat” de repriză secundă, campioana României a egalat prin Adrian Rus, care a înscris cu o execuție superbă din lovitură liberă. Universitatea a alergat și după golul de 3-2, care să trimită meciul în prelungiri, dar fără succes.
Astfel, Craiova ar urma să ”pice” în Europa League, acolo unde își cunoaște deja adversara. Va juca în dublă manșă împotriva celor de la KuPS Kuopio. Formația din Finlanda tocmai a pierdut dubla manșă cu azerii de la Sabah. După un eșec cu 0-1 în tur, nordicii au cedat și pe teren propriu, scor 0-2, în meciul disputat marți.
Dacă va trece de finlandezi, campioana României își va asigura cel puțin prezența în faza principală din Conference League, acolo unde a fost și în sezonul precedent.
De partea cealaltă, Levski Sofia se califică în turul trei preliminar din Champions League, unde va juca împotriva celor de la Kairat Almaty, echipă care a trecut la penalty-uri de Omonia Nicosia.
Universitatea Craiova - Levski 2-2 | Echipele de start:
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Nsimba, Baiaram
- Rezerve: Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, T. Băluță, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean
- Levski: Vutsov - Aldair Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras - El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo
- Rezerve: Vladimirov, Lukov, Makoun, Perea, Mitkov, Sangare, Trdin, Alex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev