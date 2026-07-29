Universitatea Craiova - Levski Sofia, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro | Campioana, obligată să câștige

Prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Champions League dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia s-a terminat 1-0 pentru bulgari, care au, așadar, prima șansă în returul disputat în bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Echipa pregătită de Filipe Coelho vine după eșecul cu 5-1 în fața lui Dinamo, de pe ”Arcul de Triumf”, din a doua etapă a sezonului regulat al Superligii României, în timp ce Levski a câștigat cu Lokomotiv Sofia, scor 2-1, în ultima rundă.

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Dacă bulgarii de la Levski merg mai departe, Universitatea Craiova va ajunge în Europa League. Potrivit tragerii la sorți, adversara va fi KuPS Kuopio. Formația din Finlanda tocmai a pierdut dubla manșă cu azerii de la Sabah. După un eșec cu 0-1 în tur, nordicii au cedat și pe teren propriu, scor 0-2, în meciul disputat marți.

Viitoarea posibilă oponentă a Craiovei este o echipă modestă, evaluată pe piața transferurilor la 6,3 milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din lotul finlandezilor este mijlocașul central Tommi Jyry. Cotat la 700.000 de euro, jucătorul este familiarizat cu fotbalul românesc, fiind transferat anterior de la Petrolul.

În scenariul optimist, în care Universitatea Craiova obține calificarea în fața celor de la Levski Sofia, campioana va juca în turul trei preliminar din Champions League în fața învingătoarei din duelul Kairat Almaty – Omonia Nicosia.