Internaționalul moldovean cu cetățenie română Vitalie Damașcan a semnat cu Hapoel Ierusalim, echipă din prima ligă din Israel.

Atacantul în vârstă de 27 de ani a avut o perioadă cât se poate de fructuoasă în fotbalul nostru, acolo unde a câștigat nu mai puțin de trei trofee: o Cupă a României (2022) și două Supercupe ale României (2022 și 2023), toate cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Vitalie Damașcan continuă în Israel, dar la Hapoel Ierusalim

În Superligă a mai evoluat la FC Voluntari, dar în CV-ul său se regăsesc și Torino, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk (ambele din Olanda), Stade Lausanne Ouchy (Elveția), Zimbru Chișinău sau Sheriff Tiraspol, unde a fost campion și golgheter al Moldovei.

În ultimele sezoane a evoluat cu precădere în Israel, la Maccabi Petah Tikva și Maccabi Bnei Reineh.

Noua echipă a lui Damașcan, Hapoel Ierusalim, a încheiat în ultima ediție de campionat pe locul 12 în prima liga israeliană, practic ultima poziție care asigura menținerea în divizia de elită.

În ultimul sezon a reușit să înscrie în Conference League după doar 5 minute petrecute pe teren

În toamna anului trecut, pe când evolua la Zrinjski Mostar din Bosnia și Herțegovina, Damașcan a reușit să înscrie în Conference League după doar 5 minute de la intrarea sa pe teren.

În 5-0 cu Lincoln, el a fost introdus în minutul 64 și a punctat cinci minute mai târziu, când a speculat o respingere în careu și a bifat astfel primul său gol european pentru Zrinjski.